Atletica leggera, al via la stagione dell’Edera: ad Ancona arrivano i primi podi

La stagione agonistica dell’atletica dell’Edera Atletica Forlì è ufficialmente iniziata sabato a Ancona sulle pedane del più grande palazzetto di atletica d’Italia. Otto atleti della società hanno gareggiato nel meeting giovanile di Ancona, portando a casa podi e risultati promettenti. Solo alcuni si sono misurati sulle loro distanze abituali, ma le competizioni indoor si confermano test di eccellenza e esperienze preziose per i giovani atleti.

Da segnalare la vittoria nei 60 metri ostacoli juniores di Paolo Bolognesi, classe 2006, che ha tagliato il traguardo in 8.28. Buon tempo anche per il coetaneo Adam Gouem, con 8.58 in batteria, e per il decatleta Giacomo Zozzi (classe 2004) con 9.24. Paolo Bolognesi è stato tra i più veloci anche su distanze più lunghe: 22.76 per lui nei 200m (ottavo) e 49.75 nei 400m (settimo). Nel primo quarto della classifica del mezzo giro figurano anche Michele De Melo (23.37, classe 2005) e Filippo Fuzzi (23.49, classe 2001).

Nei 3000 metri Agnese Lanzi (2006) arriva al terzo posto juniores in 10:33.95. Quarto posto invece per Giulia Monti (2002) nella categoria promesse in 11:34.15. Nei 60 metri piani buon debutto stagionale per Stefano Fabbri (1994) con 7.26. Dietro di lui ci sono Michele De Melo (7.40) e Filippo Fuzzi (7.51).