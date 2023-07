Atletica leggera, Campionati Nazionali Libertas a Foligno: per Forlì arrivano 12 titoli individuali

Numeri da capogiro alla 69 edizione dei Campionati Nazionali Libertas di atletica leggera che si sono tenuti a Foligno sabato e domenica. Una manifestazione che di anno in anno si sta imponendo in modo prorompente all’attenzione dei vertici nazionali Fidal. Lo dimostra la massiccia partecipazione che quest’anno ha raggiunto livelli di un vero e proprio esodo verso “Il centro del mondo”, come Foligno veniva considerata già nei tempi antichi. Infatti sono stati quasi 2mila gli atleti iscritti alla manifestazione, provenienti da oltre 30 provincie con 80 società diverse. Un esercito composto dagli under 10 esordienti B, fino ad arrivare ai master di ogni età, che in certe situazioni ha visto gareggiare nella stessa pista 3 generazioni diverse di atleti: nonni, figli e nipoti. A questa straordinaria kermesse ha partecipato anche la Libertas Atletica Forlì con 47 atleti per un totale di 101 iscrizioni gara.

Consistente il bottino di medaglie e piazzamenti degli atleti forlivesi: 12 titoli individuali di Campione Italiano Libertas 2023, 3 argenti e 9 bronzi. Per quanto riguarda le classifiche per società, la Libertas Atletica Forlì vince il titolo Italiano nella categoria assoluta/allievi, è quinta nelle categorie ragazzi/cadetti e settima negli esordienti. Infine è terza nella combinata generale assoluta/giovanile ad una manciata di punti dal titolo nazionale.

Questi gli atleti saliti sul podio

Primi classificati e Campioni Nazionali Libertas 2023: Alexander Bartolini nei 400hs/Ass con 54”75, Giovanni Benedetti nel disco/Ass con 44,81 metri, Angelo Bergamini nel giavellotto/Master70 con 24,42 metri, Francesco Bertozzi nel giavellotto/Ass con 56,25 metri, Dario Collura nei 400hs/All con 57”50, Giada Donati nei 100m/All con 12”38, Patrik Donati nel lungo/Es con 4,48 metri e nei 600m/Es con 1’47”1, Luca Franco nel giavellotto/All con 49,09 metri, Chiara Giorgetti nell’asta/Ass con 2 metri, Sofia Zanotti nei 100m/Ass con 12”35 e Leonardo Zanzani nel vortex/Es con 37,28 metri.

Secondi classificati: Luca Marsicovetere 400m/Jun con 49”18, Luca Monterastelli nell’asta/Cad con 3,30 metri, Alexander Bartolini - Luca Marsicovetere - Riccardo Sintoni - Francesco Amici nella 4x400 con 3’27”46. Terzi classificati Francesco Amici nel giavellotto/Ass con 50,79 metri, Luca Berardozzi nei 1500 metri con 4’16”83, Luca Fantinelli nell’alto/Rag con 1,40 metri, Luca Franco nel disco/All con 29,83 metri, Le Saint Sepa nei 80metri/Cad con 9”64, Eunice Sepa nel disco/Cad con 22,88 metri, Stefano Tisselli nel lungo/Ass con 6,16 metri, Sofia Zanotti nel giavellotto/Ass con m.25,77, Alessio Liotta - Mattias Berardi - Luca Fantinelli - Francesco Pretolesi nella staffetta 4x100/Rag con 56”65.