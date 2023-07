Atletica, Martina Fedriga ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta: si cimenterà nel getto del peso

Ancora un impegno importante per Martina Fedriga domenica a Molfetta in occasione dei Campionati Italiani Assoluti, manifestazione rivolta ai migliori atleti in Italia di ogni categoria. In questo contesto di eccellenza, con la presenza di atleti olimpici e di livello internazionale, la portacolori dell’Edera Atletica, cresciuta nel vivaio giovanile forlivese e allenata dalla mamma Giuliana Spada, si cimenterà nel getto del peso, specialità che in questa stagione le ha dato enormi soddisfazioni fino al recente record personale di 13,16 metri, ben 1,35 metri oltre il personal best dello scorso anno. La gara, da non perdere, sarà trasmessa su atletica.tv alle ore 18:00 di domenica.