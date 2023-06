Atletica, missione compiuta: la Libertas alle finali dei campionati di società

Sabato e domenica si è svolto a Vittorio Veneto il concentramento centro-nord dei CdS, con 12 delle 24 società di atletica ammesse alla finale B. Fra queste la Libertas Atletica Forlì per la prima volta della sua giovane storia. In pochi avrebbero scommesso sull’ambizioso progetto partito nel 2016, eppure di anno in anno, in un continuo crescendo di successi e risultati, la società è riuscita nell’impresa di classificarsi in 44esima posizione del ranking nazionale sulle 185 iscritte.

Partita col fermo intento di confermare se non migliorare il punteggio acquisito nella prima fase dei CdS, gli atleti bianco-rossi si sono fatti valere aggiudicandosi diverse medaglie di pregio. La Libertas si è piazzata al 6° posto con 130 punti, a sole 5 lunghezze dal terzo posto.

Tutti i risultati

Francesco Amici 4° nell’asta con m3.70 e nei 400hs 2° con 54”29;

Alexander Bartolini 2° nei 110Hs con 15”09;

Giovanni Benedetti 5° nel disco con m42.40 e 6° nel peso con m12.16;

Francesco Bertozzi 1° nel giavellotto con m58.64 e 7° nel martello con m26.63;

Francesco Blasi 7° nel lungo con m6.43;

Fabrizio Caporusso 9° nei100m con 11”26 e 8° nei 200m con 22”30;

Luca Marsicovetere 6° nei 400m con 48”34;

Samuele Piovaccari 6° nella marcia con 26’39”39 e 11° nei 5000m con 17’40”04;

Jean Paul Sambou 9° negli 800m con 1’58”14;

Riccardo Sintoni 8° nei 1500m con 4’09”17;

Stefano Tisselli 3° nel triplo con m14.17 e 3° nell’alto con m1.92;

Francesco Blasi - Alexander Bartolini - Giorgio Marfella - Dario Collura 12° nella staffetta 4x100 con 44”78;

Fabrizio Caporusso - Francesco Amici - Alexander Bartolini - Luca Marsicovetere 1° nella staffetta 4X400 con 3’17”65.