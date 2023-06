Atletica, ottimi piazzamenti degli allievi della Libertas ai Campionati Italiani

Terminata la storica trasferta della Libertas Atletica Forlì ai Campionati Italiani di Caorle del 23, 24 e 25 giugno. Una tre giorni di gare dove si sono dati appuntamento i migliori giovani under 18 italiani e fra questi una nutrita rappresentativa di 8 talenti bianco-rossi, che la Libertas ha schierato in 10 discipline diverse, con un bottino invidiabile di 4 finalisti e diversi piazzamenti di rilievo. “In oltre 50 anni di atletica leggera - dichiara soddisfatta il vice presidente e tecnico della Libertas Giuliana Amici - non era mai successo che così tanti atleti avessero ottenuto il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani allievi. Il meticoloso lavoro di tutti gli istruttori e tecnici del nostro settore giovanile sta producendo i primi frutti e non è un caso che quest’anno la società ha raggiunto la sua prima finale dei CdS”.

Il migliore piazzamento lo ha ottenuto Elisa Cortesi nel giavellotto. Fisicamente ancora da costruire, in gara ha sopperito con una tranquillità invidiabile e una tecnica che rasenta la perfezione. Dopo una condotta di gara perfetta e sempre in lotta per prime posizioni, si è migliorato all’ultimo lancio con 41,76 metri a soli 9 centimetri dal podio.

Fabrizio Caporusso alle prese con i doppi impegni giornalieri, è riuscito a mantenere la lucidità mentale e fisica e centra le due finali delle corse veloci: esordio nei 100 con un promettente 11”08 con 2,4 metri di vento contro e bissato in finale col 5°posto con l’entusiasmante tempo 10”69 vanificato dal vento favorevole oltre il limite consentito; nei 200 ha vinto agevolmente la sua batteria in 22”19, terminando 7° nella sua seconda finale in due giorni con 22”50 e 1,2 metri di vento contro. Giada Donati schierata nei 400 metri, all’esordio in batteria ha migliorato il suo record con 56”40, ripetendosi in finale confermando il miglioramento e terminando al sesto posto a soli 49 centesimi dall’argento

.Andrea Bartolini si è presentato a questi campionati con due minimi nei lanci, ma si è lasciato condizionare dall’emozione, concludendo entrambe le gare con misure inferiori alle aspettative: tredicesimo nel peso con 13,17 metri, mentre nel giavellotto non trova la traiettoria ideale contro il forte vento concludendo al 23esimo posto con 42,03 metri. Francesco Blasi impegnato nelle due gare di salto in lungo e triplo, protagonista di una stagione in continuo miglioramento, si piazzato rispettivamente 17esimo con 6,52 metri e 14° col l’ottimo record personale di 13,45 metri.

Luca Franco, terzo giavellottista della Libertas presente agli italiani, dotato tecnicamente, ha evidenziato una buona capacità di gestire emotivamente la gara, riuscendo nel suo proposito di migliorare la 26esima posizione di accredito, terminando al 17° posto con 46,37 metri. Dario Collura, sfortunato protagonista nei 400hs quando alla partenza della sua batteria, il vento, il brusio del pubblico e sicuramente l’emozione, hanno giocato un brutto scherzo, impedendogli di sentire “lo sparo” elettronico dello starter. Un’indecisione che gli costerà una posizione nelle retrovie di una gara ampiamente alla sua portata. Nella 4x100 ha saputo rifarsi con un’ottima frazione che consentirà ai compagni della staffetta Martin Casadei, Francesco Blasi e Fabrizio Caporusso, di ottenere il 15°posto col tempo di 44”16.