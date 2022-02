Atletica, ottimi risultati per l'Edera ai Campionati Italiani Indoor

Ottimi piazzamenti per gli atleti nero-verdi ai Campionati Italiani Juniores e Promesse, andati in scena nello scorso fine settimana nel Palaindoor di Ancona. Sabato nel getto del peso under 23, Martina Fedriga con un lancio a 10,51 metri, si è presa il nono posto. Fedriga, al primo anno nella categoria superiore, può ritenersi soddisfatta della prova sia per aver avvicinato il personale di 10,59 metri, sia per aver migliorato il dodicesimo posto dello scorso anno. Sempre sabato le due velociste ederine Alisea Succi e Carlotta Fedriga sono scese in pista per le batterie eliminatorie dei 60 metri, utili per l'ingresso nella finale delle prime 8.

Buona la gara della Succi che ha corso in 7”74, tempo che rappresenta il suo secondo miglior risultato della stagione dopo il 7”68 dello scorso weekend. Per lei un esito con retrogusto amaro, poiché per accedere in finale sarebbe servito il tempo di 7”69. Sfortunata invece la prova della Fedriga influenzata da una partenza instabile che le ha poi condizionato tutta la gara. Ha chiuso con il tempo di 7”79 ben lontano dal personale di 7”65 registrato a inizio stagione. Per le ragazze cresciute nel settore giovanile dell’Edera Forlì, i risultati ottenuti valgono rispettivamente l'undicesimo e il tredicesimo posto in Italia nella categoria under 20 (Juniores).

Ventiquattro ore più tardi però gira il vento e per gli atleti forlivesi le cose vanno ancora meglio. Ha cominciato Carlotta Fedriga, che ha trovato il modo di rifarsi in una specialità che le sta regalando tante emozioni e che risalta la sua innata capacità di correre distanze più lunghe. Nella mattinata di domenica ha vinto la batteria dei 200 metri con il crono di 25”42, ottenendo il pass per la finale, nonché il nuovo primato personale. Per Carlotta, al primo anno nella categoria under 20, le motivazioni erano quelle giuste e in finale ha galoppatoancora più forte, esibendosi in un bellissimo rettilineo finale che le ha assicurato il sesto posto e il nuovo personal best di 25”31

Ma le emozioni per gli spettatori romagnoli non erano ancora finite. Sempre nella stessa giornata hanno gareggiato anche i ragazzi della staffetta 4x200 metri (4x1 giro) under 23, composta in ordine da Filippo Fuzzi, Nicolò Valgimigli, Riccardo Fabbri e Andrea Fabbri. I portacolori dell’Edera Atletica hanno disputato una gara perfetta sia nella tattica che nella prestazione. Hanno chiuso secondi in batteria, davanti all’altro quartetto dell’Emilia Romagna targato Virtus Bologna. Il tempo è 1’33”50 sufficiente per il quinto posto nella classifica generale e miglior risultato della società nero-verde in questi Campionati Italiani. Così come le tre ragazze, anche gli staffettisti sono allenati dall’olimpionica Giuliana Spada.