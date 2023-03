Atletica, per Gabriele Perugini un grandissimo risultato ai Nazionali di Cross a Gubbio

Il Parco del Teatro Romano di Gubbio ha ospitato l'ultimo impegno agonistico della stagione invernale, con l'assegnazione dei titoli nazionali 2023. Con oltre 3.000 iscritti provenienti da tutta Italia, la Festa del Cross giunta alla quarta edizione, si è presentata come una straordinaria manifestazione per la location unica nel suo genere e l'organizzazione puntuale in ogni suo elemento tecnico e sportivo. Non poteva mancare Judit Varga, olimpionica ad Atene 2004 ed ora preparatrice del fondo e mezzofondo della Libertas Atletica Forlì, che schiera i suoi migliori talenti alla ricerca di un piazzamento di rilievo nel panorama nazionale del cross.

Sabato si è svolta la staffetta mista maschile composta da un allievo, uno junior, una promessa e un senior. Sono scesi in pista rispettivamente Luca Berardozzi, Luca Venturelli, Riccardo Sintoni e Jean Paul Sambou. La staffetta è partita bene, attestandosi nelle prime posizioni davanti alle titolate rappresentative dell'Emilia Romagna, poi nell'ultima parte Jean Paul in condizione precaria per dolori intestinali, è riuscito a resistere e terminare la gara portando la staffetta in 20esima posizione sulle 43 staffette partite, quarta in regione e a soli 50" dalla top ten.

Nella gara singola degli junior con minimo di partecipazione, buona prova di Luca Venturelli che si è classificato 33' e Riccardo Sintoni 91' sfortunato protagonista di un "tamponamento" in gara che lo ha costretto a fermarsi per risistemare la scarpa persa nel contatto. Per entrambi gli atleti la soddisfazione di un ottimo piazzamento, in considerazione dei 186 iscritti alla gara.

Infine la vera e propria perla della giornata per i colori bianco-rossi viene dai 3 chilometri della categoria cadetti. Gabriele Perugini ha indossato per l'occasione i colori dell'Emilia Romagna, selezionato per rappresentare la sua regione in quella che a tutti gli effetti è un Campionato Italiano di Cross. Gabriele non si è lasciato condizionare dal ritmo degli avversari, rimanendo incollato al gruppo di testa e concludendo la sua straordinaria stagione col 6' posto sui 58 partecipanti, cedendo solo pochi secondi al podio e battendo sul traguardo il rappresentante della Lombardia. Una qualità che sembra già appartenergli, in considerazione del recente titolo regionale nei 1.000 indoor vinto a Parma, dove ha agguantato la prima posizione battendo l'avversario "sul filo di lana".

Perugini è entrato nel gruppo allenato da Varga nell'ultimo anno della categoria esordienti. Con una metodica e precisa preparazione, in 5 anni Varga ha saputo plasmare la fragile struttura di Gabriele fino a portarlo all'attuale livello tecnico, che proietta il giovane talento della Libertas, nella top ten dei migliori specialisti del mezzofondo nazionale. Prestigioso il suo palmares che può vantare nel 2021 nella categoria ragazzi: un titolo nazionale Libertas nei 1.000 metri, un bronzo ai Campionati Regionali, un argento al cross nazionale Uisp e un oro al Runcross Regionale; nel 2022 nel primo anno cadetti: il titolo di Campione Provinciale nei 1.200 siepi su pista e un oro al Runcross Regionale; nel 2023 secondo anno categoria cadetti: argento ai Regionali di cross, oro ai regionali indoor 1.000m, argento e bronzo nelle prove selettive per la squadra rappresentativa regionale per Gubbio e due ori nei cross provinciali.