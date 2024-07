Atletica, pioggia di medaglie per la Libertas ai Regionali: "La società sta crescendo a ritmo vertiginoso"

Sabato e domenica a Parma si sono svolti i Campionati Regionali di atletica leggera. In una giornata afosa oltre ogni limite di sopportazione, gli atleti della Libertas Atletica Forlì non si sono fatti intimorire dal caldo e hanno raccolto un buon numero di titoli e medaglie: 5 ori, 1 argento e 2 bronzi. Vincono l’ambito titolo di Campione Regionale 2024 Francesco Blasi nel lungo con 6,62 metri e nel triplo con 12,88 metri, Noha Calisesi nell’asta con m.4,20, Riccardo Sintoni negli 800 metri con 1’55”36, infine Mohammed Traibi nei 5mila metri con 15’10”73. Argento per Luca Berardozzi nei 1.500 metri con 4’19”07, infine bronzo per Dario Collura nei 110hs con 15”90.

Un bottino che va ad impreziosire il palmares della società già ampiamente incrementato nelle gare indoor e outdoor del 2024. “Un anno agonistico straordinariamente proficuo, che a tutt’oggi ha visto i nostri atleti ottenere ai campionati regionali assoluti e di categoria ben 24 gli ori, ai quali si aggiungono 12 argenti e 20 bronzi - racconta con soddisfazione il responsabile tecnico nonché vice-presidente Giuliana Amici -. La società sta crescendo a ritmo vertiginoso e la stagione non è ancora finita, perché ai regionali di settembre sarà di scena la squadra cadetti under 16, colma di talenti e recentemente classificata nelle prime società alle finali regionali dei CdS".