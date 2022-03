Atletica, quattro record personali per Francesco Amici agli Italiani Indoor di Eptathlon Promesse

Nuovo piazzamento di interesse nazionale per Francesco Amici agli italiani Promesse Indoor di Eptathlon Under 23 con 4 record personali nel peso, lungo, asta e 1000 metri, due conferme nei 60 metri e 60 ostacoli e una prova sfortunata nell’alto. Con un totale di 4650 punti, suo nuovo primato personale, il giovane portacolori della Libertas Atletica Forlì, a soli 15 giorni dalla sua partecipazione ai Campionati Assoluti indoor di Ancona che lo ha visto scendere in pista con l’élite dell’atletica italiana, è entrato nella top ten dei migliori specialisti italiani di Prove Multiple Indoor Under 23 qualificandosi ad un ottimo ottavo posto.

Gli specialisti delle discipline multiple difficilmente si prestano ad impegni così ravvicinati che non consentono un completo recupero psicofisico. Tuttavia i Campionati Italiani rappresentano un appuntamento al quale è difficile sottrarsi, soprattutto per l’atleta forlivese che aveva un conto in sospeso con la sorte avversa che gli aveva precluso un buon piazzamento agli assoluti di Ancona.

Le sette gare dell’eptathlon

Nella prima giornata Amici si è presentato ai blocchi di partenza con la convinzione di ben figurare e dopo un buon 7”41 nei 60m, ha migliorato i sui personali nel lungo con 6,61 metrie nel peso con 11,17 metri, occupando inaspettatamente la sesta posizione provvisoria fra i 16 partecipanti. Ma la prova del salto in alto, suo tallone d’Achille, è stata nettamente inferiore alle sue capacità anche per un risentimento alla caviglia del piede di stacco e l’atleta forlivese è precipitato in classifica di molte posizioni.

Ma Amici non si è perso d'animo: sapeva che nelle prove multiple l’insuccesso in una specialità poteva essere recuperato nelle gare successive. Ed è stato con questa consapevolezza che l’atleta biancorosso ha affrontato la seconda giornata. Ha corso i 60 ostacoli nel tempo di 9”00, cominciando a risalire in classifica generale. Poi ha affrontato determinato il salto con l’asta, dove ha migliorato il suo personale a 3,80 metri, portandosi in dodicesima posizione.

Ma è nell’ultima gara, quella dei 1000 metri, che Amici ha dato il meglio di sé. Era la sua ultima chance di accumulare punti decisivi per il piazzamento nei primi dieci. Accreditato di uno dei migliori tempi, Francesco ha corso i 1000 metri ad un ritmo proibitivo per gli avversari, tagliando il traguardo per primo con il tempo di 2’43”06 migliorando il suo personale di ben 3 secondi, un risultato che gli ha permesso di risalire la classifica di altre 4 posizioni e di raggiungere l’8° posto nella classifica nazionale con un punteggio complessivo di 4.650 punti. Amici è già al lavoro per prepararsi ai prossimi appuntamenti tra qualche mese sui campi all’aperto per le prove di decathlon.