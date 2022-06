Atletica, record regionale per Piero Giuliani nel tetrathlon

Domenica gli atleti della categoria Ragazzi e Ragazze (classe 2009 e 2010) si sono sfidati sulla pista di Santarcangelo di Romagna nella gara del Tetrathlon. La competizione, che comprende 4 specialità (60 metri, salto in lungo, getto del peso e 600 metri), è la più apprezzata e praticata dai piccoli atleti proprio per la possibilità di potersi mettere alla prova, nell’arco di un solo pomeriggio, in specialità molto diverse fra loro, come la velocità, i salti, i lanci e il mezzofondo.

Fra i ragazzi portacolori dell’Edera Forlì, Pietro Giuliani dà spettacolo disputando le proprie prove a suon di record. La somma dei punti ricavati dai risultati delle gare non lascia dubbi: 3287 punti, vittoria con il record regionale nel tetrathlon A per la categoria ragazzi.

Veniamo alla cronaca. Giuliani comincia la giornata con i 60 metri piani, che corre in 7”87 (776 punti). Successivamente nella seconda prova, il salto in lungo, fa capire di avere nelle corde un grande risultato. Salta 5,51 metri che rappresenta il suo primato personale e vale 878 punti. Nella terza prova, il getto del peso, stacca tutti gli avversari, scagliando l’attrezzo a 14,52 metri (altro primato personale) e ottenendo altri 873 punti . infine, l'ultima gara, i 600 metri, dove stringe i denti e migliora il proprio personale nettamente. Per lui 1'38"70 che vale 760 punti. Fatti i conti, cioè la somma dei 4 punteggi, l'esito è perentorio, oltre alla vittoria c'è il nuovo record regionale che in precedenza era fissato a 106 punti in meno.

Il risultato ottenuto va ad arricchire una stagione già entusiasmante per il settore giovanile che è allenato dai tecnici Di Tella Enrico, Picci Jacopo e Collura William