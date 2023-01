Atletica, si torna a gareggiare: Carlotta Fedriga vola ad Ancona e ottiene il nuovo primato personale

Lo scorso weekend è ufficialmente ripresa l’attività agonistica di atletica in tutte le maggiori strutture al coperto italiane. L’Edera Atletica ha deciso di schierare i propri talenti nell’impianto indoor di Ancona, palazzetto straordinario allestito e dedicato completamente per questo sport. La trasferta è partita già da sabato: Martina Fedriga, classe 2002, nella gara del getto del peso ha migliorato il proprio primato indoor di quasi un metro. Ha lanciato 11,64 metri, misura che ha confermato le qualità dell’atleta in prospettiva della rassegna tricolore under 23. Ottima la prestazione anche di Paolo Bolognesi, che ha vinto i 60 ostacoli under 18 col tempo di 8”40. Risultato che rappresenta non solo il primato personale, ma anche il pass per i campionati italiani di categoria.

Nella giornata di domenica si è partiti con le prove di velocità, i 60 metri, che ha visto un numero impressionante di iscritti, oltre 300 fra uomini e donne.

Esordio brillante per Carlotta Fedriga, under20, che ha raggiunto la finalissima ottenendo in batteria 7”73, risultato ben rimediato dopo una partenza poco efficace. Terminati i turni eliminatori si è tornata sui blocchi, per le finali. Ed è proprio in finale che c'è stato il botto. Buona partenza, ottimo allungo e tuffo sul filo di lana. Sono arrivate più atlete appaiate: sarà lo speaker, solo dopo la lettura del photofinish da parte dei giudici, a proclamare vincitrice l’atleta azzurra Veronica Besana con il tempo di 7”54 e terza, per la conta dei millesimi, Fedriga con 7”56, personale di ben 9 centesimi e tempo di assoluto valore tecnico. Bene anche Sofia Bedeschi, classe 2006, che nella sua finale ha demolito il personale ottenendo 8”03. Tempo importante perché pass per i campionati italiani di categoria, gli under 18. Nella stessa finale è entrata di diritto pure la ventenne Alice Cecchini, specialista degli ostacoli ma con doti da velocista, che con 8”04 ha avvicinato il proprio limite. La quarta atleta dell’Edera ai blocchi è Anna Spada, blasonata 400 metrista, interpretando la prova veloce come un test della preparazione. Per lei un buon 7”90 ottenuto in batteria.

Come per le ragazze, anche fra i maschi sono scesi in pista diversi atleti bianco verdi, due dei quali centrano la finale. Il primo, Stefano Fabbri, velocista di razza, è riuscita a mettere a referto il tempo di 7”12, pur al rientro da un periodo di malattia. Il secondo, Michele De Melo, classe 2005, nella sua finale ha fermato il cronometro a 7”13, a soli 3 centesimi dal pass per i campionati italiani di categoria. Ma per quello che ha mostrato in corsa, il minimo per gli italiani è solo un’occasione rimandata. Gli altri sono Filippo Fuzzi, esperto sprinter di casa, che ha mancato di poco il record personale, complice una partenza sbagliata, fissando comunque il crono a 7”24 e Eros Piccari che ha corso in 7”80. Per la cronaca, sulla distanza più breve, i 50 metri, presso il palaindoor di Parma, sempre domenica, ha aperto la propria stagione anche Riccardo Fabbri, staffettista ederino, segnando un ottimo 6’’15 che ha cancellato il precedente record.

Tornando ad Ancona, sul doppio giro di pista, i 400 metri, si è cimentato Nicola Raggi che col tempo di 54”90 ha tolto 2 secondi al personal best. Gara a cui ha preso parte anche Paolo Bolognesi che, dopo il pass ottenuto il giorno prima sugli ostacoli, ne ha ottenuto un altro con 52"09 e mai stanco, un terzo nel salto in lungo con la misura di 6.46.