Atletica, tecnici e atleti della Libertas al raduno estivo di Castelnuovo Monti

Il caldo e l’afa estivi non fermano l’atletica leggera che nel periodo più caldo dell’anno, continua la preparazione in vista della seconda parte della stagione agonistica. Infatti i mesi di settembre e ottobre sono densi di appuntamenti di rilievo, primo fra tutti il Campionato Italiano Cadetti, la categoria più giovane dell’ampio panorama nazionale, che quest’anno si terranno a Caorle. E poi ci sono tanti meeting, dove gli atleti di ogni categoria avranno la possibilità di migliorare i personali prima della pausa invernale.

Questo è il periodo dei raduni estivi, primo fra tutti “Il raduno tecnico di specializzazione” di Castelnuovo Monti nell’alto reggiano, ormai consueto appuntamento per la nostra regione, un evento che coinvolge ogni anno più di 300 persone, tra atleti e tecnici, rappresentanti di 48 società di tutte le province dell’Emilia Romagna. Gli atleti selezionati e suddivisi in gruppi di merito in base ai risultati, si sono ritrovati dal 22 al 28 agosto per affinare la tecnica, agevolati dalle temperature gradevoli adatte agli intensi allenamenti a cui sono stati sottoposti dagli allenatori regionali qualificati.

“Questi raduni hanno una grande importanza, permettono ai ragazzi di confrontarsi con altri atleti coetanei di tutta la Regione e con tanti tecnici e allenatori, di crescere e migliorare, ribadisce il presidente Morini della Fidal Emilia Romagna, che nella prima serata del raduno, nella piazza gremita del piccolo centro montano, ha presentato la squadra di atleti e tecnici partecipanti, in particolare i quattro giovani atleti che quest’anno si sono messi in evidenza per i risultati e vestito la maglia azzurra, vanto per l’atletica regionale.

Fra questi il talento della Libertas Atletica Forlì Luca Marsicovetere, premiato dalle autorità locali, fresco vincitore del titolo Italiano dei 400m allievi e medaglia d’oro nella “staffetta svedese” ai recenti Campionati Europei Under 18 di Gerusalemme. Ma il nostro atleta non era l’unico rappresentante della società bianco-rossa, infatti oltre ai cadetti Caporusso (80m), Bartolini (peso e giavellotto) e Cortesi (giavellotto), presenti nella prima parte del raduno riservato alle categorie giovanili, nella seconda parte si sono aggiunti i tecnici Obino, Varga e Donati insieme agli atleti Andreasi (lungo), Donati G. (800), Donati P. (lungo), Berardozzi (1500m), Amici (decathlon), Bartolini (400hs), Marsicovetere (400m), Blasi (lungo) e Collura (decathlon).