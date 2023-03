Atletica, terminata la stagione agonistica indoor per gli atleti della Libertas

Domenica scorsa si è svolta a Parma l’ultima gara indoor 2023 con i Campionati Regionali riservati alle categorie ragazzi. Una stagione invernale esaltante per la società bianco-rossa che ha impegnato tutto il settore giovanile nel cross campestre e nelle gare su pista al coperto. Da entrambi i fronti sono arrivati successi di pregio sia per la qualità dei piazzamenti, sia per il consistente numero di iscritti ad ogni manifestazione, frutto del paziente lavoro svolto da Giuliana Amici, attuale vice-presidente e coordinatore della Scuola di Atletica.

Solo i numeri possono descrivere l’entusiasmante percorso realizzato dalla società in pochi anni dalla fondazione ai giorni nostri: dai 12 bambini iscritti al primo corso realizzato nel 2017, agli attuali 150; 12 istruttori qualificati Fidal; 5 corsi suddivisi nelle categorie esordienti (6-11 anni), ragazzi (12-13 anni) e cadetti dedicati (14-15 anni); 20 ore di corsi settimanali da settembre a maggio; 8 ore settimanali nel periodo estivo da giugno ad agosto; 4 impianti utilizzati: palestre e pista di atletica del Centro Studi, palestra indoor e campo di atletica “Gotti”. Numeri da capogiro destinati a crescere ulteriormente con la recente acquisizione della gestione del campo “Gotti”.

All’ultima gara della stagione indoor di Parma di domenica hanno partecipato oltre 450 atleti under 14 provenienti da tutta la regione, per un totale di quasi un migliaio di iscrizioni gara, che si sono dati battaglia per contendersi i 14 titoli di Campione Regionale 2023 messi in palio. Fra questi anche una nutrita rappresentativa della Libertas Atletica Forlì accompagnati dagli istruttori Francesco Bertozzi e William Collura, artefici dello straordinario lavoro nel settore giovanile. Un compito proibitivo per i giovani atleti forlivesi in considerazione della massiccia partecipazione, che in alcune gare ha superato le 100 unità, raggiungendo addirittura le 222 nei 60m femminili. Ma è proprio in quest’ultima gara che Emma Gorzanelli si è classificata seconda con 8”48, a soli 3 centesimi dal titolo regionale.

Ottimi piazzamenti e risultati anche per Emanuele Petrella ai piedi del podio in 4° posizione nella marcia col tempo di 16’44”57, Francesco Pretolesi 5° nei 60 metri col tempo di 8”37 (dei 105 iscritti), Beatrice Ruggeri 9° nel lancio del peso con m7,86 (prima classificata del suo anno!), Anna Ragizi 8° nella marcia 2000m col tempo di 14’12”34, Alessio Liotta 10° nei 1000 metri 3’29”89, Francesco Giannelli 12° nel salto in alto con 1.27 metri, Federico Pasini 14° nel salto in lungo con 4 metri (dei 70 iscritti), Emma Gorzanelli 16° nel salto in lungo con 3.97 metri (delle 139 iscritte), Anna Giulia Marsicovetere 16° nei 1000 metri con 3’45”49, Enrico Paparella 18° nei 60hs con 11”33, Federico Pasini e Mattias Berardi 20° a pari merito nei 60 metri con 8”99 (dei 105 iscritti) e Collura Agata 34° nel salto in lungo con 3”66 (delle 139 iscritte).