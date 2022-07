Atletica, un weekend di soddisfazioni per la Libertas: bronzo per la staffetta mista 4x400

Ultime gare per l'atletica italiana in concomitanza dei Campionati Mondiali, anche per gli atleti biancorossi che, con uno sguardo sempre rivolto ai cellulari in diretta streaming con Eugene, compiono le ultime fatiche prima della pausa estiva. Prima esperienza a Macerata con la maglia della regione Emilia-Romagna per il giovanissimo Gabriele Perugini della categoria Cadetti del 2008.

Appartenente al nutritissimo team di fondo e mezzofondo allenato da Judit Varga, Gabriele con una condotta di gara da vero specialista della distanza, è ruscito a tenere il ritmo dei migliori, terminando 13esimo sui 36 partecipanti nei tre chilometri della Corsa su Strada per Rappresentative Regionali. Un risultato di prestigio per Gabriele che fin da piccolo ha evidenziato una particolare predisposizione alla corsa di resistenza.

La staffetta mista protagonista a Berceto

Terzo posto a Berceto (Parma) per la staffetta mista 4x400 con gli atleti bianco-rossi Giada Donati, Dario Collura, Luca Marsicovetere e Rai Lovepreet, alla terza tappa della High Speed League in Terra Emiliana, col tempo di 3'39"69. Ottimi i tempi parziali nelle rispettive frazioni di Giada 56"93 e Luca 49"86, al rientro agonistico in regione dopo l'oro nella staffetta svedese ai Campionati Europei Under 18 di Gerusalemme. Giada, Luca e il decatheta Dario sono allenati da Judit Varga e Alberto Donati.

Il decathlon di Francesco Amici a Firenze

Francesco Amici, allenato da Alberto Donati, è stato impegnato nel weekend a Firenze nel suo primo decathlon del 2022, dopo l'infortunio che gli ha impedito, nel momento clou della stagione, di partecipare ai Campionati Assoluti prima, e ai Campionati di categoria poi. Un vero peccato perché nelle due gare avrebbe sicuramente ottenuto un buon piazzamento. Francesco è partito deciso a migliorare il punteggio di 6302 ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti 2021, iniziando il decathlon con due personali: 11"30 nei 100m e 6.44 nel salto in lungo.

Ma il periodo di pausa forzata del mese di giugno, che ha comportato un rallentamento della preparazione, hanno fatto emergere inevitabilmente alcune indecisioni tecniche in particolare nei lanci di peso (10,32 metri) e disco (30,12 metri), ai quali si sono aggiunte altre prestazioni leggermente sottotono: nei 110hs (16"18), nel giavellotto (51,50 metri) e nel salto in alto con 1,71 metri. Un weekend di alti e bassi, ma con alcune prestazioni di assoluto valore che gli hanno consentito di portare il punteggio finale a 6.620.

Ha superato infatti i 4 metri nell'asta, ottenendo due personali eccellenti nei 400 metri (49"67) e nei 1.500 metri dove ha fermato il cronometro a 4'15"01 un tempo che mai si era visto nelle prove multiple e rarissimo a livello internazionale, che proietta il giovane talento forlivese ai vertici del “Decathlon-Best Italiani" che raggruppa tutti i migliori risultati nelle singole gare dei decatleti di tutti i tempi