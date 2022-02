Atletica Under 18, Giada Donati e Luca Marsicovetere alla gara clou della stagione indoor

Si avvicina la gara clou della stagione indoor per i due forti atleti Giada Donati e Luca Marsicovetere. Sabato si presenteranno nella pista indoor di Ancona insieme ai migliori atleti della categoria allievi under 18: in palio 24 prestigiosi titoli di Campione Italiano Indoor 2022. Giada al primo anno allievi, forte degli ultimi miglioramenti in pista, si presenta con l’obbligo di confermare la prima posizione della graduatoria stagionale negli 800, anche in considerazione del distacco di oltre 2 secondi dalla seconda classificata.

Solitamente in queste gare le atlete attuano una gara tattica cercando nel rush finale di conquistare il migliore piazzamento. Sarebbe la strategia giusta per Giada ma dietro l’obiettivo primario del suo primo titolo italiano, si cela il sogno di partecipare agli Italiani Assoluti di fine febbraio, che per un’atleta di soli 16 anni sarebbe un importante risultato.

Discorso diverso per Luca che dopo la sua prima esperienza agli italiani allievi outdoor 2021, cercherà di migliorare la 10° posizione nel ranking 2022 dei 400m , una delle gare più dure del programma indoor, in considerazione dei 2 giri di pista dei quali solo il primo viene effettuato in corsia, mentre nell’ultimo gli atleti si portano “alla corda”, cioè nella corsia interna, talvolta senza esclusione di colpi per tenere la posizione migliore.