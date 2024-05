Atletica, vittoria per Carlotta Fedriga in Finlandia

Carlotta Fedriga si impone nei 100 piani femminili nel Meeting internazionale di Lahti, Finlandia. Vince la finale con il tempo di 11”61 (vento -0.2), dopo aver corso le batterie di qualificazione in 11”45 (vento + 2.2). Per la giovane forlivese, cresciuta nell’ Edera Atletica, è una fase di grande crescita tecnica e agonistica. Lunedì infatti, al rientro dalla Finlandia, dovrà volare a Roma per unirsi alle compagne della Nazionale di staffetta 4x100 per partecipare all’ultimo raduno prima degli Europei di Roma 2024. Si alleneranno al Foro Italico, allo stadio dei Marmi, per preparare la rassegna continentale in casa.