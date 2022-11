Automobilismo, 20esimo Revival Rally Club Valpantena: sesto posto per Marco bentivogli e Andrea Marani

Sesto posto assoluto per Marco Bentivogli e Andrea Marani alla ventesima edizione del Revival Rally Club Valpantena, la più importante gara di "Regolarità Sport" del panorama italiano Aci-Sport, organizzata dal Rally Club Valpantena. Tra i 140 partenti al via anche una ventina di apripista con piloti a bordo di auto che hanno fatto la storia dei rally come il campione del mondo Miki Biasion e Tony Fassina (anche nella gara erano presenti piloti di fama mondiale come il tedesco Walter Rohrl e l’italiano Gianfranco Cunico).

L'edizione numero 20 è partita come da tradizione da Grezzana in provincia di Verona, con dieci prove cronometrate in programma (sei nella prima tappa di e quattro nella seconda, per un totale di 53 chilometri totali ai quali si sono aggiunti 133 chilometri di trasferimenti). L’equipaggio del Racing Team Le Fonti ai nastri di partenza era formato dal pilota meldolese Marco Bentivogli e dal navigatore modenese Andrea Marani su Fiat Ritmo 130 Abarth, tra favoriti dai pronostici della vigilia in quanto vincitori dell’edizione 2019 e 2021. Bentivogli e Marani nelle prime tre prove cronometrate hanno fatto registrare quattro centesimi di penalità nella Paravanto, zero penalità nella Velo Vernese e due penalità nella Gardun, portandosi in testa alla classifica provvisoria distanziando il duo Giacoppo-Randoni di quattro centesimi e la coppia Maiolo-Paracchini di otto centesimi.

Dopo le prime tre prove, il primo riordino e break, Bentivogli e Marani sono ripartiti per la ripetizione delle tre prove cronometrate e già sulla Paravanto la precisone delle prime prove non è più la stessa: hanno pagato infatti 14 centesimi di ritardo, mentre sulla Velo Veronese l’errore è stato di soli 8 centesimi e sulla Gardun di 13 centesimi. E così i portacolori del Racing Team Le Fonti hanno chiuso la prima tappa al settimo posto a venti centesimi da Giacoppo-Randoni primi nella provvisoria. Domenica si è ripartiti dal riordino notturno dalle Cantine Bertani. Bentivogli e Marani non sono partiiti bene, pagando un anticipo di 12 centesimi sulla Alcenago e 10 sulla Pernisa. Sulla ripetizione delle due prove l’equipaggio del Racing Team Le Fonti è tornato a bloccare i cronometri con tempi di tutto rispetto, 4 centesimi di anticipo sulla Alcenago e tre centesimi di ritardo sulla Pernisa. Questi ultimi buoni tempi permesso a Bentivogli e Mariani di scalare qualche posizione in classifica chiudendo con il sesto posto assoluto e vincendo la propria divisione. A vincere la ventesima edizione sono i bravissimi Marco Maiolo e Maria Teresa Parecchini su Porsche 911 RSR con una media di 3,3 centesimi.