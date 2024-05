Automobilismo, allo Slalom di Montefiorino una grande gara per il meldolese Marco Camporesi

A Montefiorino, sull'Appennino modenese, si è svolto domenica lo slalom sotto l’egida dell'Uisp organizzato dal Tim Event capitanata da Leonardo Starnieri, un percorso molto bello e veloce che ha visto alla partenza 58 piloti suddivisi nelle varie classi di preparazione e cilindrata. Grande gara per il portacolori del Racing Team Le Fonti Marco Camporesi: il pilota meldolese, nonostante la poca conoscenza del percorso, ha portato il suo Kart Cross al quinto posto assoluto e al primo della Classe KC a soli tre decimi dal quarto il faentino Emanuele Cantoni su Formula Gloria e il podio mancato per solo otto decimi ad appannaggio di Paolo Teneggi Proto A.R.T., maggiore invece il vantaggio del secondo classificato il forte pilota modenese Silvio Grazioli Proto Yabusa e del primo assoluto Grimaldi Proto Honda. Un risultato quello ottenuto a Montefiorino che è di buon auspicio per la prossima gara della Coppa Romagna Slalom che fa tappa a Forlimpopoli domenica.