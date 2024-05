Automobilismo, Andrea Schiumarini e Massimo Salvatore conquistano la Baja Colline Metallifere

Un fine settimana di vero, puro e adrenalinico offroad, quello offerto durante la seconda edizione della Baja Colline Metallifere organizzata da R Team, a Monterotondo Marittimo. Una gara valida per i Campionati Italiani Cross Country Baja e SSV, che ha visto quattro settori selettivi, diversi uno dall’altro e tutt’altro che facili. Alla partenza di sabato ben 32 equipaggi hanno dovuto affrontare percorsi estremamente tecnici. Le piogge dei giorni precedenti, infatti, hanno creato profonde pozzanghere, situazione impegnativa per una gara offroad, ma non meno divertente per chi ama questa disciplina.

Al via anche Andrea Schiumarini a bordo di un Mitsubishi L200 e navigato da Massimo Salvatore. "Una gara bellissima - dichiara il pilota forlivese - organizzata in modo perfetto e con un percorso che ci ha fatto divertire per la diversità dei percorsi e anche per le insidie che, come sempre, sono un elemento importante per noi piloti". Tecnica, divertimento e anche esperienza, sono stati i punti di forza di Schiumarini che ha battagliato con Alfio Bordonaro, campione italiano 2022 e 2023. Le prove, infatti, sono state un susseguirsi di distacchi di pochi secondi tra i due piloti, rendendo così la gara sempre avvincente e mai scontata.

Alla prima prova speciale Bordonaro stacca di 3 secondi e mezzo Schiumarini che però rilancia durante la seconda prova dove è il più veloce, infliggendo così 37” all’avversario. Il romagnolo, quindi, riduce a soli trenta secondi il distacco in classifica generale dove già a metà gara si piazza in seconda posizione. Durante la terza prova speciale guadagna ancora 6 secondi per chiudere la quarta prova con un ulteriore distacco, diventando così il vincitore di questa seconda edizione della Baja Colline Metallifere. "Sono molto contento di questo risultato - conclude Schiumarini - non solo perché sono salito sul gradino più alto, ma soprattutto per l’atmosfera e lo spirito sportivo che abbiamo respirato durante questa gara".