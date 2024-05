Automobilismo, "Coppa Città di Meldola - Giro dei 4 Castelli": trionfa Giampaolo Paciaroni

Maggiore età per la "Coppa Città di Meldola - Giro dei 4 Castelli", organizzata dalla scuderia locale Racing Team Le Fonti con il patrocinio e il supporto del Comune di Meldola. In un sabato pomeriggio baciato dal sole si sono dati appuntamento nella centralissima Piazza Felice Orsini una cinquantina di auto con equipaggi provenienti da Toscana, Veneto e Marche e da tante provincie della nostra regione.

Il raduno per auto storiche e sportive con prove di abilità/regolarità era la prima del fortunato campionato “Trofeo della Romagna” partenza da Piazza Felice Orsini proprio davanti alla sede del Racing Team Le Fonti con il sindaco Roberto Cavallucci a dare il via con la bandiera tricolore, settanta i chilometri percorsi sulle colline romagnole passando da Monte Vescovo, Castelnuovo, Teodorano, Bertinoro, Collinello e Polenta, un percorso molto apprezzato dai partecipanti. Le prove cronometrate al centesimo di secondo molto tecniche e selettive dislocate attorno all’azienda Cosmogas due gruppi da ripetere tre volte, non prima di piccole soste in Piazza Felice Orsini per dare modo ai partecipanti di ristorarsi e scambiare impressioni e sensazioni della manifestazione e non da meno le loro performance con il cronometro.

Dopo il primo giro di prove a comandare la classifica è il pilota marchigiano Giampaolo Paciaroni Fiat 600 Sporting che corre in solitaria senza navigatore, a seguire il bolognese Camosci Andrea Autobianchi A112, terzi i locali Bentivogli-Liverani Fiat 1500 Spider seguiti a pochi centesimi dai ferraresi Bilanceri-Simeoni Porsche 911 T e dai forlivesi Regitori-Ballani Lancia Delta GT. Secondo giro di prove dove Paciaroni non molla un centesimo e consolida il primato, in difficoltà Camosci che esce anche dalla top teen lasciando il secondo posto a Bentivogli-Liverani al terzo posto si insedia Pieroni Paolo Autobianchi A112 conterraneo di Paciaroni, Bilanceri-Simeoni si mantengono in quarta posizione ma ad un solo centesimo quinti Regitori-Ballani, sesti e settimi con una gara in rimonta i ferraresi Fichera-Benedetti Alfa Romeo Giulietta e portacolori del Racing Team le Fonti Morena-Guerini Lancia Fulvia HF. Terzo ed ultimo giro di prove, Paciaroni fa qualche errore di troppo ma il margine è tanto, qualche errore anche Bentivogli-Liverani che cedono la posizione a Pieroni, migliorano la loro classifica Fichera-Benedetti che passano Regitori-Ballani e Bilanceri-Simeoni.

A vincere è l’inossidabile driver di San Severino Marche Giampaolo Paciaroni Fiat 600 Sporting del 1998 portacolori della Manovella del Fermano, al secondo posto il suo conterraneo Paolo Pieroni Autobianchi A112 del 1972, sul terzo gradino del podio i meldolesi Marco Bentivogli e Roberto Liverani Fiat 1500 Spider del 1966, quarti i portacolori dell’Officina Ferrarese Fichera-Benedetti Alfa Romeo Giulietta del 2020, quinti Bilancieri-Simeoni della Scuderia Nettuno Porsche 911 T del 1970. Nella classifica riservata alle lady dominio del Racing Team Le Fonti, prime Franca Agnoletti e Lorella Agostini Suzuki Swit del 1993, seconda Grazia Liverani con Maurizio Liverani su Lancia Delta del 1980 , terza l’aretina Mascia Rossi della Scuderia Autom. Morcianese su Fiat X1/9 del 1974. La manifestazione ha avuto anche due trofei dedicati, quello alla memoria di Eugenio “Pippo” Bentivogli, la famiglia in accordo con l’organizzazione ha voluto dare il trofeo intitolato a “Pippo” ad una apripista di eccezione con la Bmw M3 il pilota forlivese Andrea Succi primo degli italiani nelle auto alla Dakar 2024 svoltasi in Arabia Saudita a gennaio, per lo spirito di avventura che spinge un pilota a partecipare alla Dakar, spirito che tanto aveva in sé anche il grande “Pippo”.

Il secondo trofeo, “Lancia” intitolato a Gaetano Mighetti grande estimatore e collezionista di questo glorioso marchio è andato nelle mani di Roberto Regitori primo in classifica a bordo di una Lancia, in questo caso una Delta GT del 1986. Vittoria nei vari raggruppamenti per: Bentivogli-Liverani Gruppo 1, Pieroni Paolo Gruppo 2, Regitori-Ballani Gruppo 3, Paciaroni Giampaolo Gruppo 4, Fichera-Benedetti Gruppo 5. I premi, in ceramica di faenza personalizzata, sono stati consegnati dal sindaco Cavallucci durante la cena ospiti del Ristorante “Mangianotte” caratteristico e famoso locale del comune bidentino. A stilare la classifica la Federazione Italiana Cronometristi sezioni di Forlì e Imola.