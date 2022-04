Automobilismo, Coppa Romagna Slalom: conto alla rovescia per la Modigliana-Monte Trebbio

Siamo ormai alla vigilia del primo appuntamento di sei della Coppa Romagna Slalom, serie open, organizzata dalla Scuderia Brm, in sinergia con il Racing Team Le Fonti, sotto l'egida di Auto Moto Sport Italia e Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e giunta alla sua seconda edizione; parliamo quindi del 1° Slalom Modigliana-Monte Trebbio che si disputerà domenica prossima primo maggio. La manifestazione gode del Patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Forlì/Cesena e del Comune di Modigliana; il percorso di tre chilometri, ripercorre in parte il tracciato di una celebre prova speciale dell'indimenticabile Rally Colline di Romagna e la gara si compone di quattro manche, la prima come ricognizione, mentre le seguenti tre determineranno la classifica assoluta e quelle delle varie categorie in cui sono suddivise le vetture al via, con le graduatorie stilate in base al miglior tempo fatto registrare in una delle tre manche.

L'adesione all'evento è stata massiccia, tanto è vero che si è abbondantemente superato il tetto dei cento iscritti, tanto è vero che gli organizzatori sono stati costretti a chiudere le iscrizioni con una settimana di anticipo, relegando, a malincuore, una quindicina di adesioni in lista di attesa. Grazie alla fattiva ed entusiasta collaborazione con il sindaco Jader Dardi,l'intero centralissimo Corso Garibaldi, con l'annessa Piazza Matteotti, sarà trasformato in un grande paddock,dove il pubblico potrà aggirarsi per ammirare i mezzi da corsa; pubblico che potrà assistere alla manifestazione gratuitamente; sono ammesse tutte le tipologie di vetture da corsa, rally,velocità, prototipi, autocross e storiche; coinvolto il mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, Pro Loco e Protezione Civile,con la collaborazione delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale; cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Forlì/Cesena; mobilitati i servizi di accoglienza turistica,bar,ristoranti e agriturismi, che si stanno attrezzando ad ospitare le svariate centinaia di ospiti e addetti ai lavori. Fra una manche e l'altra e durante la pausa pranzo la strada provinciale del Monte Trebbio sarà aperta al traffico per limitare i disagi, per altro ridotti al minimo, per i residenti. Attivo un servizio medico con ambulanza

Questo il programma:

Sabato 30 aprile

dalle 17 alle 19 Corso Garibaldi, verifiche tecnico/sportive

Domenica 1 maggio

dalle 7.30 alle 8.45 verifiche tecnico/sportive

ore 9 briefing con commissari di percorso e a seguire con i piloti

ore 10 manche di ricognizione

ore 11.30 1a Manche

ore 13 Pausa Pranzo

ore 14 2a Manche

ore 15.30 3a Manche

ore 17.30 Premiazioni Loggiato Comunale