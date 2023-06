Automobilismo, grande gioia per i coniugi Manuele Mengozzi e Erica Bombardini: trionfo al Rally Greece Off Road

I Forlivesi Manuele Mengozzi e Erica Bombardini si sono aggiudicati il decimo Rally Greece Off Road, a bordo del loro Toyota Hilux Over drive gestito dalla My Racing Autosport. La gara era articolata lungo un percorso di 996 chilometri in terra greca, suddiviso su 7 prove speciali ricche di insidie terreni scivolosi, fango, guadi, tornanti e condizionato da un meteo molto piovoso e nebbioso. Per marito e moglie una grande soddisfazione.