Automobilismo, il duo Bentivogli-Marani conquista il Revival Rally Club Valpantena

Marco Bentivogli e Andrea Marani dopo il successo del 2019 tornano a conquistare il Revival Rally Club Valpantena, impreziosendo la vittoria con la conquista del “Trofeo Fiat Ritmo”. Grande prestazione quindi per l'equipaggio del Racing Team Le Fonti con la Fiat Ritmo 130 Abarth del 1983 nella gara di regolarità sport auto storiche più importante del calendario italiano Aci Sport, organizzata dal Rally Club Valpantena: duecento i partenti da Greazza (Verona) con tanti equipaggi anche dall'estero e le più belle auto che hanno fatto la storia dei Rally.

I partecipanti si sono confrontati col cronometro sulle otto prove allestite sui colli della Valpantena. Bentivogli e Marani fin dal primo giro di prove hanno dimostrato di essere in giornata chiudendo le prime quattro prove con soli 14 centesimi di penalità. Non sono stati da meno gli avversari, tutti i migliori della specialità, distanziati fra di loro di pochi centesimi. Nel secondo ed ultimo giro l’equipaggio del Racing Team le Fonti ha staccato tempi importanti, concludendo la loro gara con un totale di 24 penalità, una media di soli tre centesimi per prova. Il duo romagnolo ha preceduto la coppia Giacoppo-Oliviero su Lancia Fulvia HF e Maiolo-Paracchini su Porsche 911 SR. Grande la soddisfazione del presidente del Racing Team Le Fonti Paolo Ragazzini "per la preziosa e importante vittoria nella gara di regolarità Sport per “eccellenza”".