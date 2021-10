Automobilismo, il Memorial Bisulli chiude il Trofeo della Romagna: forlivesi sugli scudi

Dopo aver recuperato in primavera la 38esima edizione del Memorial Bisulli, rinviato l'anno precedente causa covid, l'HF Club ha organizzato la 39esima edizione dell'evento che ha concluso il percorso del Trofeo Della Romagna. La manifestazione ha preso le mosse da Piazza Ganganelli di Santarcangelo, per poi addentrarsi lungo le colline cesenati-riminesi, toccando le località di Borghi, Sogliano, Ciola, Ponte Uso ,Montegelli, Savignano sul Rigo e Montetiffi e terminare al Ristorante Villa Delle Rose, con pranzo d'ordinanza e premiazioni, il tutto intervallato da quattordici punti di cronometraggio con pressostati, tre controlli orari e due controlli a timbro.

Vittoria a sorpresa dei modiglianesi, Daniele e Luciano Porcellini, figlio e padre,primi di Raggruppamento 4, al volante di un mezzo sicuramente insolito, un furgoncino Volkswagen Caddy del Racing Team Le Fonti. Secondo posto, e primi di Raggruppamento 3, per i forlivesi Roberto Regitori e Antonella Ballani su Lancia Ypsilon, seguiti a loro volta dai sammarinesi Massimo Tosi e William Magalotti su Porsche 911 Sc. Alle loro spalle, nell'ordine, altri due equipaggi bianco azzurri, Stefano Pezzi e Valentino Muccini su Fiat Ritmo Abarth e Giorgio Zonzini e Bianca Botteghi su Alfa Romeo Giulietta Ti.

Sesta piazza, e primi di Raggruppamento 2, per gli aretini Tiziano Casimirri e Mascia Rossi su Fiat X1/9; a seguire completavano la prima decina, i meldolesi Marco Bentivogli e Claudia Liverani su Fiat 124 Abarth, i forlivesi Lucio e Adriano Casadei su Fiat 128 Coupè, i rocchigiani Massimo Liverani e Valeria Strada su Fiat 125, primi di Raggruppamento 1, che con questo piazzamento conquistano il Trofeo della Romagna 2021 e i sammarinesi Corrado Marzi e Daniela Turci, Alfa Romeo Gtv.

Primi della speciale classifica riservata alle Lancia Fulvia, i bolognesi Guido Lenzi Calisti e e Maria Raffaella Amadini. A livello di raggruppamenti, il Trofeo della Romagna registra il successo in Gruppo 1 del bolognese Pasquale Onofrio, del meldolese Marco Bentivogli in Gruppo 2, del sammarinese Giorgio Zonzini in Gruppo 3 e di Daniele Porcellini in Gruppo 4. A livello di classifica femminile successo della forlivese Franca Agnoletti.