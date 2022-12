Automobilismo, il predappiese Gaetano Bove vince il Campionato Coppa Romagna

Giunto al termine il campionato slalom Coppa Romagna organizzato da scuderia Brm e Racing Team Le Fonti, si aggiudica il primo posto nella categoria Stb il giovane predappiese Gaetano Bove su una vecchia Fiat 500 presa in prestito dal padre Bove Ferdinando anche lui vincitore di molteplici gare. Gaetano, 20 anni, grazie all'aiuto del padre Ferdinando, meccanico ed appassionato di vecchie Fiat 500, per di più corridore di essa e del team Bresciano Ghipard Motorsport, si è messo in gioco portandosi a casa il gradino più alto del podio.

Nella foto Gaetano Bove alla guida della vecchia 500