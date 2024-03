Automobilismo, il Vincenzo Sospiri Racing al Fanatec Gt World Challenge Asia 2024 anche con Mike Zhou e Marco Mapelli

Il Vincenzo Sospiri Racing schiererà Mike Zhou e Marco Mapelli al Fanatec GT World Challenge Asia 2024. Gareggeranno con la Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 col numero 63, affiancando Bian Ye ed Edoardo Liberati, già confermati sulla vettura gemella, che porterà il numero 6. Una terza Huracán sarà iscritta dal team giapponese Anr, che collaborerà con il Vincenzo Sospiri Racing . L'auto sarà guidata da Akira Mizutani e dal giovane pilota professionista Lamborghini Yuki Nemoto. Il Campionato prenderà il via con un doppio appuntamento a Sepang, in Malesia, il 20 e 21 aprile.

"Sono entusiasta di correrere con Mapelli il Vincenzo Sospiri Racing, supportato da Lamborghini Squadra Corse - afferma Zhou -. Insieme, ci stiamo preparando per una stagione entusiasmante nella serie GT World Challenge Asia. Non vedo l’ora di scendere in pista e lottare per il campionato Pro-Am". "Sono davvero felice di dare il benvenuto a Mike Zhou e Akira Mizutani nel nostro team e di confermare altre due forti formazioni di piloti per il nostro ritorno al GT World Challenge Asia - afferma Sospiri -. Sono fiducioso che tutte e tre le vetture saranno competitive e tutta la squadra non vede l’ora di iniziare la stagione a Sepang".