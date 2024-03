Automobilismo, inizio di stagione con podio per Samuele Marchetti: secondo posto all'Easykart Trophy

Inizia con un podio il 2024 del pilota forlivese Samuele Marchetti. Il portacolori del Racing Team Le Fonti, che parteciperà anche al campionato italiano e alla Coppa di Zona, è giunto secondo alla prova del campionato Easykart Trophy che si è disputata a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Per questa annata, dopo qualche test, è stato scelto di usare il telaio Maranello sempre motorizzato TM categoria KZ-R2, la massima di questo campionato.

Dopo i turni di prove libere funestati dalla pioggia, senza avere la possibilità di fare regolazioni precise per la pista asciutta nelle qualifiche fa registrare il secondo tempo a mezzo decimo dalla pool di Pastorino. Nella Sprint Race Marchetti, partito dalla seconda casella, è scattato un attimo prima del semaforo verde, prendendo tre secondi di penalità che sulla linea di arrivo gli sono costati due posizioni da terzo è retrocesso a quinto.

In finale il pilota forlivese, senza gomme nuove, è partito terzo dalla griglia di partenza con Pastorino in pole davanti a Lorenzo Bellandi. Al semaforo verde Bellandi e Pastorino non sono partiti bene, con Marchetti a sorpassarli entrambi e Cugini a prendere la testa della corsa. Nell’ultimo giro si è innescata una lotta per il secondo posto fra Marchetti e Lorenzo Bellandi, con diversi sorpassi.

Alla fine sette centesimi a favore di Bellandi hanno tolto il secondo posto a Marchetti, ma al rientro in parco chiuso i commissari hanno riscontrato che il musetto di Bellandi non era in sede, venendo penalizzato con tre secondi di penalità. Marchetti si è detto molto soddisfatto del suo passo gara, sempre vicinissimo al vincitore Cugini, dicendosi contento anche del binomio telaio Maranello e motore TM. Il prossimo appuntamento con il Campionato Easykart Trophy è per il 24 marzo sulla pista di Iesolo.