Automobilismo, Liverani-Strada quarti assoluti alla Coppa Città di Morciano

In una domenica calda di agosto si è svolta la terza edizione della Coppa Città di Morciano, valida come prova del campionato Trm - Trofeo della Romagna organizzata con maestria dalla rinata Scuderia Sam capitanata del vulcanico presidente Roberto Tordi. Al via piloti e navigatori che hanno fatto la storia dei rally locali e non solo, con partenza dalla centralissima Piazza del Popolo. I concorrenti si sono cimentati subito in quattro prove cronometrate in via Colombari: dopo i passaggi per i controlli a timbro di San Giovanni in Marignano e Porto Verde - Misano Adriatico - Rimini, le auto si sono dirette al Misano World Circuit dove all'interno dei piazzali del MVC Square erano posizionati otto pressostati per altre otto prove al centesimo di secondo. Dopo queste ultime prove, valide per la classifica, altri passaggi a controllo timbro a Coriano, Gemmano e Montefiore Conca.

I partecipanti hanno poi fatto rientro a Morciano, dove in Piazza Risorgimento è andata in scena la Gimkana con un mix di abilità di guida per i piloti e destrezza per i navigatori, che assegnava anche il Trofeo intitolato al compianto appassionato di auto storiche Maurizio Parma. Finita la Gimkana apprezzatissima dai partecipanti pranzo a base di pesce nel vicino locale Baraka's birretteria dove si sono svolte anche le premiazioni. I portacolori del Racing Team le Fonti si sono fatti onore: il primo equipaggio formato dai rocchigiani Massimo Liverani e Valeria Strada con la Fiat 1500 Spider del 1963 si è classificato al quarto posto assoluto e primi di raggruppamento. Peccato qualche errore di troppo sulle prove di Misano, perchè il podio era allo loro portata.

Continua l'apprendimento del nuovo equipaggio con la Lancia Delta LX del 1980 formato da Stefano Cangini e dalla esperta navigatrice di rally Grazia Liverani, quindicesimi assoluti, ma primi tra le Delta. Presenti anche Giovanni Brighi e Marco Camporesi con la Lancia Fulvia Montecarlo del 1972, che si sono voluti rimettere in gioco a Morciano dopo tanti annni di inattività. La gara è stata condizionata da un problema tecnico al cronometro di bordo subito nella prima serie di prove, poi in quelle di Misano hanno fatto bene con una media quasi da podio. Brighi ha annunciato la partecipazione al Giro del Castelli di San Marino, prossima gara del Trofeo della Romagna in programma per il 2 settembre.