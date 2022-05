Automobilismo, prova di forza di Samuele Marchetti: dominio all'Happy Valley di Cervia

Agli avversari ha lasciato solo le briciole. Pole postion e vittoria. Il forlivese Samuele Marchetti ha vinto a mani basse la seconda prova del campionato regionale Kart Emilia Romagna Aci Sport categoria Kzn, che si è disputata sul tracciato cervese dell'Happy Valley di Cervia. Il portacolori del Racing Team Le Fonti, alla guida del kart Maranello Rosso motorizzato Tm 125, ha dominato sin dalle qualifiche, rifilando al primo inseguitore, Lorenzo Bellandi, oltre due decimi, e a Giacomo Bellandi quasi cinque.

Nella prefinale, partendo dalla pole position, Marchetti non ha mai messo in discussione la sua prima posizione mantenendola fino alla fine dei quattordici giri, distanziano i due Bellandi di cinque e sei secondi. Nella finale Marchetti ha dato il meglio di se, anche se il telaio non si adattava alla perfezione ai 940 metri del tacciato romagnolo. Spinto da un buon motore, preparato dai fratelli Brunelli, il forlivese è stato un autentico martello, abbassando i tempi sul giro e transitando alla bandiera a scacchi con oltre otto secondi su Lorenzo Bellandi Le di quasi quindici su Giacomo Bellandi.

Quella del giovane pilota forlivese è stata un’ottima prestazione che lo carica di ottimismo per la prima gara di Campionato Italiano Aci-Karting il 22 maggio sul circuito di Franciacorta. L’appuntamento per la terza gara del campionato regionale Kart Emilia Romagna Aci-Sport è per il 5 giugno sulla pista di Pomposa.