Automobilismo, Ricciardi e Bartolucci primi di classe a San Marino al 22esimo Rally Bianco Azzurro

Grande soddisfazione per Franco Ricciardi e il navigatore Mattia Bartolucci al 22esimo Rally Bianco Azzurro, disputatosi domenica scorsa a San Marino e valido per la Coppa Rally 5° Zona Aci-Sport. I portacolori del Racing Team Le Fonti si sono classificati al primo posto nella classe R2B, primi del terzo raggruppamento "R Trophy" e ventiseiesimi assoluti. La coppia ha gareggiato a bordo della Peugeot 208 preparata e assistita in gara dalla "FG Racing" di Gabriele Ferniani.

Ricciardi sul primo giro di prove - la Maiano di 5,96 chilometri, la Monte Grimano Terme di 6,74 chilometri e la Casa di 7,45 chilometri - ha cercato di prendere confidenza con la macchina dopo mesi dall’ultima gara. Al primo parco assistenza ha suggerito a Ferniani le modifiche da fare al set up per adattare meglio la Peugeot al tipo di prove speciali. Il feeling con il nuovo navigatore Bartolucci si è dimostrato subito buono e già nelle successive prove speciali Ricciardi ha potuto spingere a fondo, migliorando i tempi del primo passaggio.

Al secondo parco assistenza Ricciardi-Bartolucci hanno concordato altre modifiche al set up, che si sono rivelate decise per togliere ancora qualche secondo nella Monte Grimano e la Casa, mentre sulla Maiano sono stati rallentati da un concorrente che li precedeva, non riuscendo così ad abbassare il tempo. Un inconveniente che è costata qualche posizione nel gruppo Rally 4 e nell’assoluta. Nonostante tutto, sulla Maiano i portacolori del Racing Team Le Fonti si sono classificati primi nella classe R2B, primi nel Terzo raggruppamento R Trophy e ventiseiesimi assoluti. Ricciardi si è detto soddisfatto della sua gara in crescendo, contento della Peugeot 208 della FG Racing e del navigatore Bartolucci. Con la stessa macchina il pilotasarà al via della prima gara dell’International Rally Cup il Rally dell’Isola D’Elba il 23 aprile.

Gara sfortunata per l’equipaggio rosa del Racing Team Le Fonti formato da Erica Ranalli e Daiana Darderi, in gara con la Suzuki Swift R1 di Baldon Rally gommata Michelin. Ranalli e Darderi nelle cinque prove speciali disputate non hanno per niente sfigurato nonostante la poca potenza della piccola giapponese, ma purtroppo nel corso della sesta prova, la Casa, nell’affrontare un taglio dove l’asfalto era molto sporco la macchina ha perso aderenza, scivolando sul bordo strada per poi impattare con il terrapieno. Gara finita, ma danni non gravi.