Automobilismo, Samuele Marchetti a podio nella Coppa Italia Kart Zona 3 a Cecina

Nello scorso weekend ha preso il via la Zona 3 della Coppa Italia Kart con la prima prova disputata alla Pista del Mare a Cecina, con una partecipazione di oltre 70 piloti e un numero decisamente superiore per il circuito toscano rispetto al recente passato, a testimonianza delle buone scelte fatte dalla Commissione Aci Sport Karting. La Zona 3 ha avuto un buon avvio in Toscana e questo è un segnale molto positivo per l’area che comprende anche Emilia Romagna, Umbria e Marche.

Samuele Marchetti, giovane pilota del Racing Team Le Fonti, alla guida di un Maranello Kart motorizzato TM seguito dai fratelli Brunelli, è tornato in pista proprio in questa gara valida per la Coppa Italia Aci-Sport Zona 3 sulla Pista del Mare di Cecina in provincia di Livorno. Marchetti è stato competitivo fin dalle prove libere, dove ha fa registrare il miglior tempo della categoria KZ.2. Nelle qualifiche ufficiali il forlivese si è piazzato terzo a soli otto centesimi dalla pole di Giannini, preceduto anche da Bellandi, due piloti che conoscono più del forlivese il circuito toscano. Nella prefinale Marchetti ha guadagnato una posizione scavalcando Bellandi col il quale ha innescato una sfida ravvicinata fino a metà gara, mentre Giannini si è dato alla fuga.

Bellandi all’ottavo giro ha scavalcato Marchetti, con le posizioni da quel punto congelate. Nella finale il forlivese si è incollato a Giannini, distanziando Bellandi. Ma al quindicesimo dei diciotto giri Marchetti ha dovuto cedere la seconda piazza al suo inseguitore. Sotto la bandiera Giannini aveva un vantaggio di 1,6 secondi su Bellandi, mentre Marchetti è arrivato terzo a 3,8 secondi. Per il pilota del Racing Team Le Fonti la soddisfazione di essere stato sempre in lotta con i migliori nei 2,280 chilometri della Pista del Mare. Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia Aci-Sport terza zona è per il 2 aprile sulla pista di casa Happy Valley di Cervia, dove Marchetti proverà a mettere le ruote del suo Maranello Kart davanti a tutti.