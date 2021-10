Automobilismo, si guarda con ottimismo al futuro della Coppa Romagna Slalom: più gare nel menù

Archiviata la prima Coppa Romagna Slalom, che con le gare di Predappio, Tredozio, Rocca San Casciano e Galeata ha riscosso un successo che è andato oltre ogni più rosea previsione, gli organizzatori della competizione automobilistica - la Scuderia Brm e il Racing Team Le Fonti - stanno mettendo le basi per l'edizione 2022. Alle quattro manifestazioni di quest'anno, tutte confermatissime "a furor di popolo" e supportate dall'entusiasmo delle rispettive amministrazioni comunali, se ne vorrebbero aggiungere altre due.

Infatti, in predicato a fare il proprio ingresso nel calendario ci potrebbero essere Santa Sofia e Modigliana, ai cui amministratori saranno a breve illustrate le caratteristiche di queste gare, che per un fine settimana sono in grado di riempire bar, ristoranti, alberghi e agriturismi delle località interessate. L'idea sarebbe di iniziare con il primo evento domenica 24 aprile, per poi proseguire con cadenza mensile con gli altri cinque appuntamenti.

Si sta anche predisponendo la cerimonia delle premiazioni dell'edizione 2021, che potrebbe svolgersi nella seconda metà del mese di novembre, possibilmente nei saloni dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, che ha supportato concretamente la Coppa Romagna Slalom, il tutto con la partecipazione dei quattro sindaci dei comuni coinvolti dalle gare di quest'anno, con l'aggiunta eventuale dei due delle località new entry.

Tra le possibili novità anche quella di un corso di addestramento riservato ai commissari di percorso, figure importanti nel mantenere alto il livello di sicurezza e coordinamento lungo i tre chilometri di percorso che normalmente caratterizzano ogni competizione.