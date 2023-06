Automobilismo, slalom di Forlimpopoli: ottimi risultati per i piloti del Racing Team Le Fonti

In una domenica con temperature veramente estive si è svolto la prima edizione della Slalom di Forlimpopoli organizzato dalla Scuderia toscana San Miniato in collaborazione con la Scuderia meldolese Racing Team Le Fonti in sinergia con il Comune di Forlimpopoli e il suo sindaco Milena Garavini. Il percorso di due chilometri ricavato sulle strade della zona Artigianale Melatello, tre le postazioni con birilli nel primo rettilineo di partenza seguite da un percorso in parte molto tecnico e spigoloso seguito poi da curvoni, tornanti e tratti di pura accelerazione, il cronometraggio affidato alla Federazione Italiana Cronometristi delle sezioni di Forlì e Imola, il percorso sorvegliato dai Volontari di Percorso preparati con appositi corsi dall’organizzazione e tutti collegati via radio con la direzione gara.

Il Racing Team Le Fonti ha schierato un nutrito gruppo di piloti che si sono distinti nella varie categorie, il più veloce è stato il “Fornaio Volante” Carlo Neri che ha vinto la combattutissima categoria Sport con la sua A112 Proto, vittoria di categoria anche per la new entry Mauro Billi affiancato da Paolo Liverani che hanno portato al primo posto della Categoria Storiche oltre 1600cc la bellissima Fiat Ritmo 130 Abatrh in versione Gruppo A, nella stessa categoria e sempre con una Fiat Ritmo 130 Abarth buon terzo posto per l’appassionato Davide Petretti, nella categoria A fino a 1400cc ottimo secondo posto per Antonio Maddalena con la Fiat Punto rimessa in sesto da un piccolo incidente lo scorso anno ed ora gira che è un piacere, grazie anche per essersi messo a disposizione aiutando l’organizzazione. Quinto posto di categoria B fino a 1600cc per il tredoziese Francesco Montuschi sulla Peugeot 106 Rally, in gara anche il pilota veterano della scuderia Racing Team le Fonti Arturo Alessandrini che ha portato in gara la sempre bella e performante Sport Prototipo Osella PA9 motorizzata Honda 2000cc.

La manifestazione ha raccolto buoni consensi dai quasi 100 partecipanti, la sindaca Milena Garavini contenta di avere contribuito al fine che questo evento si potesse svolgere, presente per quasi tutta la giornata premiazioni comprese ha anche provato l’ebrezza di salire accanto ad un pilota per un giro del percorso con Riccardo Errani e la Ford Mustang. La manifestazione ha avuto anche il suo momento di grande solidarietà con una raccolta fondi a favore della Pista Galliano Park che ha subito gravissimi danni dalla recente alluvione, durante le verifiche sportive sono stati raccolti tra i partecipanti 1.125 euro che sono stati consegnati alle premiazioni nelle mani di Manuel Fantini vulcanico titolare della pista romagnola hai quali si sono aggiunti nei giorni scorsi 1.300 euro bonificati da parte dell’organizzazione.