Automobilismo, slalom di Palagano: buona gara per Enrico Campana, Marco Camporesi e Franco Filippi

A Palagano in una domenica dove sull’appennino modenese le previsioni davano pioggia per l’intera giornata si è disputato il terzo slalom del Coppa Romagna, con al via 65 piloti divisi nelle varie categorie. Nella notte ha piovuto, ma non in modo eccessivo, e la manche di ricognizione si è svolta sull’asciutto quindi i piloti hanno avuto modo di provare bene il bellissimo percorso che sale per 2.550 chilometri dal centro di Palagano al borgo di Montemolino.

Prima manche di gara con qualche goccia di pioggia, ma con asfalto asciutto. Subito pimpanti i piloti del Racing Team Le Fonti, in Marco Camporesi, che, con il suo Kart Cross, precedeva Digani di pochi millesimi. Secondo tempo della CT per Enrico Campana Renault 5 GT Turbo e per Franco Filippi nella Storiche B con la Lancia Fulvia HF. Seconda manche di gara sempre con le stesse condizioni meteo, quindi asfalto perfettamente asciutto, con Camporesi alle spalle di Digani per pochi millesimi, Campana ha migliorato il crono, ma non sufficiente da insidiare il primo della CT Massimo Visani. Filippi ha abbassato di poco il suo tempo, senza insidiare Walter Lungherini primo della Storiche B, protagonista di un bel miglioramento.

Dopo la disputa delle ricognizioni e delle due manche di gara tutte nella mattinata per scongiurare il pericolo pioggia dalle 13 alle 14.30 è stata fatta la sosta, riaprendo la strada per dar modo ai residenti di muoversi per le loro necessità e per fare ristorare i volontari di percorso e tutto lo staff organizzativo. Durante la sosta è arrivata un po' di pioggia che ha bagnato il percorso per metà in particolare nell’ultima parte. A questo punto la direzione Gara ha comunicato ai piloti che la gara era “bagnata” quindi con obbligo di pneumatici scolpiti. Alla terza manche di gara “bagnata” si sono presentati solo una trentina di piloti, dato che il meteo non prevedeva miglioramenti. I piloti del Racing Team Le Fonti hanno deciso comunque di gareggiare.

Per il meldolese Marco Camporesi un quinto posto assoluto e secondo della Kart Cross molto vicino al forte pilota Enrico Digani, l’altro meldolese Franco Filippi ha portato la sua Lancia Fulvia HF al secondo posto nella categoria Storiche B dietro ad un velocissimo Walter Lungherini su Opel Corsa,. Secondo posto nella categoria CT per il forlivese Enrico Campana Renault 5 GT Turbo preceduto con una vettura analoga, ma con più cavalleria, dall’imolese Massimo Visani. Una domenica positiva sotto tutti gli aspetti in particolare per la macchina organizzativa del Racing Team Le Fonti e Brm che avvalendosi di tanti volontari venuti dalla Romagna, supportati da persone del posto hanno svolto un lavoro importante con tanta passione e professionalità: "A tutti loro va il nostro sincero grazie, come alla sezione locale degli Alpini che non ci ha fatto mancare nulla dal lato risorse umane e culinarie. Grazie al Comune di Palagano alla Provincia di Modena alle forze dell’ordine Carabinieri e Polizia Municipale che ci hanno dato tutto il supporto necessario prima e durante la manifestazione".