Automobilismo, stravolto il calendario della Coppa Romagna Slalom: "Strade non autorizzate"

Cambia il calendario della Coppa Romagna Slalom, l'appuntamento automobilistico organizzato dalla Scuderia Brm e dal Racing Team Le Fonti. Il programma è stato sottoposto a una revisione di non poco conto "a causa di qualche difficoltà insorta a livello di concessioni delle autorizzazioni alla chiusura al traffico di alcune strade provinciali", informano gli organizzatori. Nel dettaglio, lo Slalom Tredozio-Monte Busca del 22 maggio è stato posticipato al 26 giugno, mentre il Santa Sofia-Spinello del 19 giugno è stato cancellato "per mancanza di un permesso comunale". Confermata la Predappio-Rocca Delle Caminate del 17 luglio, mentre, informano sempre gli organizzatori, "c'è ancora qualche dubbio per la Galeata-Monte delle Forche dell'11 settembre. Non ci dovrebbero invece essere problemi con la Rocca San Casciano-Monte del Re del 2 ottobre". "A questo punto si cercheranno soluzioni alternative in Provincia di Ravenna", rendendono noto dalla Scuderia Brm e dal Racing Team Le Fonti.