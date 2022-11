Automobilismo, sulle orme di papà Marco e zio Bruno: Giacomo Bentivogli debutta al Rally Internazionale dell’Asinara

Il meldolese Giacomo Bentivogli segue le orme dello zio Bruno, sette volte campione italiano rally e pilota ancora in attività, e di papà Marco, pilota regolarista ed uno dei migliori nelle categorie Sport con vittorie di prestigio nel suo curriculum agonistico. Giacomo, classe 2002, ha scelto come esordio assoluto il Rally Internazionale dell’Asinara in terra sarda, presentandosi ai nastri di partenza con una Seat Ibiza Gti di Gruppo A7. Alla competizione erano 58 gli iscritti, che hanno affrontato otto prove speciali interamente su asfalto, su due giorni di competizione.

Partenza dalla storica sede di Castelsardo, arrivo di tappa a Sassari e palco finale ad Alghero, per la gara aperta alla partecipazione straniera, supportata dall’assessorato allo Sport della Regione Sardegna e dalla Rete Metropolitana del Nord Sardegna. La gara sarda è stata scelta da Giacomo in accordo con lo zio Bruno che ha voluto al fianco il suo navigatore abituale, l'esperto toscano Andrea Cecchi, che vanta un palmares anche di gare mondiali. Bruno Bentivogli è nell’albo d’oro di questa gara: sua infatti la vittoria assoluta nel 1986 con l’Audi 80 Quattro.

La trasferta è stata organizzata in maniera sobria e casalinga come nello stile di zio Bruno, insieme al mitico meccanico Albert e Marco Valentini. La coppia Bentivogli-Cecchi ha affrontato la prima prova speciale di sabato, la Osilo di 7.37 chilometri, con il passo giusto, ma purtroppo un problema all’acceleratore che rimaneva attivato ha compromesso la prestazione. Si è deciso quindi di riparare il guasto, rinunciando alle altre due prove della prima tappa e per ripartire la domenica con il super rally.

Dopo la partenza della seconda tappa da Porto Torres hanno raggiunto la prima prova di giornata la Pedraia di 6.45Km dove è proseguito l’apprendistato cercando di ascoltare più le note di Cecchi che la prestazione. La seconda prova di tappa, la Canaglia di 7.08 chilometri, è stata chiusa con il 28° tempo assoluto e il quarto di classe, mentre nella terza prova - la ripetizione della Pedraia - Giacomo si è migliorato di sette secondi, centrando un ottimo 24° tempo assoluto.

Purtroppo l’ultima prova - la ripetizione della Canaglia – è stata annullata per un incidente e quindi Giacomo non è riuscito nell'obiettivo di migliorare anche il tempo del primo passaggio. Tutto sommato un esodio positivo e con tanta emozione per Giacomo Bentivogli, premiato sul palco di arrivo ad Alghero come secondo Under 23, dell’intera gara, Bentivogli-Cecchi hanno chiuso al 26° posto assoluto e quarti di classe. Il Racing Team Le Fonti è al lavoro per portare Giacomo all’Halloween Rally Ronde di San Marino del prossimo 5-6 novembre.