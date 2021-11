Automobilismo, Trofeo Predator's: grande slam per il forlivese Lorenzo Bruni

Nel weekend il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (Pavia) ha ospitato l'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Formula X Racing Weekend. Sul circuito lombardo, reso insidioso da nebbia e pioggia, il pilota forlivese Lorenzo Bruni ha colto la pole position nel Trofeo Predator's nella giornata di venerdì e ha vinto gara 1 e gara 2 nella giornata di sabato, stabilendo anche il giro più veloce e rimanendo in testa dalla partenza a fine gara in entrambe le competizioni. Bottino pieno perciò al Winter Trophy per il portacolori romagnolo supportato dal Team Imolamotorsport