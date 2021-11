Automobilismo, un altro 2021 ricco di gioie per il team di Vincenzo Sospiri: Basz e Michelotto campioni Pro delle Lamborghini World Finals

Karol Basz e Mattia Michelotto si laureano a Misano campioni Pro delle Lamborghini World Finals, ultimo atto della stagione. L'equipaggio del team VS Racing ha chiuso in bellezza, centrando due pole su due e poi due vittorie. Un successo, quello del team guidato da Vincenzo Sospiri, che si aggiunge al titolo del GT Open conquistato appena due settimane fa a Barcellona da Michele Beretta e Frederik Schandorff con la Lamborghini Huracán GT3 Evo.

E' stata schiacciante la supremazia di Basz e Michelotto (per quest'ultimo si è trattato del primo titolo conquistato nel Super Trofeo, il primo nelle World Finals in classe Pro anche per il polacco, che nel 2019 era stato incoronato a Jerez campione Pro-Am). "Per noi questo è un giorno fantastico - afferma Basz -. Mattia ha fatto un lavoro straordinario durante tutto il weekend. Siamo campioni delle World Finals". "Grazie a Karol e grazie al team Vs Racing che ci ha messo a disposizione una vettura perfetta in tutte e due le gare"", le parole di Michelotto.

Le gare

Nella prima gara di sabato Michelotto sfila al comando rimanendoci fino al momento delle soste, quando lascia la Huracán Super Trofeo Evo del team VS Racing nelle mani di Basz, dopo aver fatto segnare anche il giro più veloce. Il polacco riesce ad amministrare bene il vantaggio accumulato dal suo compagno. Dietro di lui conclude il neocampione della serie nordamericana Richard Antinucci (Dream Racing Motorsport), protagonista nelle fasi iniziali di un testa a testa con Danny Kroes, il quale alla fine centra il terzo posto alternandosi con Daan Pijl sulla vettura del team Bonaldi Motorsport. Penalizzato da un contatto Leonardo Pulcini, che il giorno prima assieme a Kevin Gilardoni si era laureato con l'Oregon Team campione della serie europea. Nella Pro-Am Dan Wells, più veloce nel primo turno di prove ufficiali, mette inizialmente tutti in fila; alle sue spalle c'è la guest star Davide Valsecchi. Dopo le soste a salire in cattedra è tuttavia Ortiz, che assieme a Gdovic centra il successo. Secondo risale invece Loris Spinelli, che ha rilevato il volante della vettura della MCR Racing da Claude Senhoreti. Andrea Cola e Dmitry Gvazava chiudono terzi con la Huracán Super Trofeo Evo che gli uomini del team Target Racing sono riusciti a riparare in seguito ad un'uscita in prova. Oscar Lee e Guido Meda, che hanno rispettivamente preso il posto di Wells e Valsecchi, scivolano più indietro.

Al via di Gara 2 è Basz a portarsi al comando dalla pole. Dietro di lui risale Antinucci, che supera il suo compagno di squadra Dario Capitanio. Spinelli va in testa nella Lamborghini Cup, ma scivola quinto assoluto. Poi l'incidente che coinvolge Max Weering e Gilardoni chiamando in causa la safety car. Dopo sei giri la ripartenza. Subito fuori Milan Teekens e Kikko Galbiati, protagonisti di un contatto che coinvolge anche Pijl. Basz nel frattempo continua a spingere e fa segnare il giro più veloce. Dopo i pit-stop Michelotto rientra ancora primo, sempre seguito da Antinucci, e ci rimane fino al traguardo. Dietro di loro conclude terzo il duo della Change Racing composto da Stevan McAleer e Jeroen Mul. Nella Pro-Am è Spinelli a condurre in testa durante tutto il suo primo stint. Dopo i cambi Senhoreti, che gli subentra sulla vettura della MCR Racing, si ritrova ancora primo. Ma a pochi minuti dal termine viene passato da Wells venendo attaccato anche da Gdovic. L'americano riesce a superarlo guadagnando la seconda posizione e assicurandosi così la vittoria in campionato.

Karol Basz (VS Racing / campione Pro): "Per noi questo è un giorno fantastico. Mattia ha fatto un lavoro straordinario durante tutto il weekend. Siamo campioni delle World Finals".

Mattia Michelotto (VS Racing / campione Pro):"Grazie a Karol e grazie al team VS Racing che ci ha messo a disposizione una vettura perfetta in tutte e due le gare".

Brandon Gdovic (PPM Precision Performance / campione Pro-Am):"Questo è il mio secondo titolo delle World Finals, ma ha un sapore particolare perché l'ho ottenuto assieme a Bryan. Avevamo una vettura perfetta e sono veramente felice di questo risultato".

Bryan Ortiz (PPM Precision Performance / campione Pro-Am):"Gara 2 è stata più difficile di quella di sabato, perché partivamo più indietro. Ho faticato un po' nel mio stint e lo stesso vale per Brandon. Ma ciò che conta è che ad un paio di giri dalla fine sia riuscito a compiere il sorpasso che ci ha consentito di conquistare il titolo".