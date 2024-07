Automobilismo, un filotto di vittorie di categoria: tante gioie per la Scuderia Nt con Davide Olivi

La stagione agonistica 2024 è già iniziata da alcuni mesi ed i piloti di scuderia N.T. sono attivi su diversi campionati. Davide Olivi si sta dimostrando il pilota dai migliori risultati fino ad ora, con una Peugeot 205 che lo sta supportando in maniera egregia: ha vinto, nella sua categoria, tutte gare alle quali ha partecipato. Si inizia con la vittoria allo slalom di Borgo Tossignano del 5 maggio, per poi passare al successo a Forlimpopoli il 26 maggio e all’appuntamento di Pelagano il 23 giugno.

La gara più recente, la Predappio-Rocca del 7 luglio, ha proiettato Olivi davanti a tutti i piloti della sua categoria. La Predappio – Rocca è una gara storica che inizialmente faceva parte del Campionato Italiano delle gare in salita, oggi trasformata in Slalom.

Albano Fabbri, con la sua FIAT X19 Proto, è stato invece oggetto di ripetute rotture che lo hanno penalizzato.

Jacopo Faccioni . he continua a fare l’istruttore ed il coach per altri piloti in giro per il pianeta e che comunque è sempre presente nel mondo del motor sport. Per tenersi in allenamento parteciperà a gare di durata in Kart, sia a quella di Pomposa che a quella di Misano in un team di piloti istruttori di assoluto valore italiano ed europeo.

Scuderia ed i suoi sponsor saranno presenti poi ad agosto sul circuito del Mugello nel campionato Italiano GT con Patrinicola Simone, attuale leader del Campionato stesso su una Ferrari . Altri piloti sono impegnati in gare club con buoni risultati e sempre con l’intenzione di mantenere alto il nome di Scuderia N.T. attiva da quasi trent’anni e con in bacheca diversi titoli italiani ed europei