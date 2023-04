Automobilismo, un gran ritorno: Marco e Luca Bentivogli primi di categoria al San Marino Revival

Marco e Luca Bentivogli, dopo anni di assenza dalle gare di Campionato Italiano Regolarità Autostoriche, non hanno per niente sfigurato nella gara svoltasi sabato scorso a San Marino vincendo a bordo della Fiat 124 Abarth Rally del 1973 la classe RC4 2000, secondi della categoria NC e venticinquesima posizione assoluta su cinquanta partenti, chiudendo con una media di errore di 6,7 centesimi. Alla gara sammarinese erano presenti tutti i migliori in campo nazionale che si sono sfidati nelle 65 prove cronometrate al centesimo di secondo disseminate lungo i sali e scendi del Monte Titano.

L’edizione del trentennale del San Marino Revival, quarta prova di dodici del Campionato Italiano di Regolarità Autostoriche di Acisport, organizzata da San Marino Racing Organization, sotto l’egida di Fams, ha avuto uno svolgimento regolare nel totale rispetto degli orari del programma. Ben 180 i chilometri del percorso che hanno permesso ai cinquantadue partenti di esplorare anche gli angoli più nascosti della Repubblica del Titano, affrontando nel contempo ben 65 riscontri cronometrici al centesimo di secondo. A tutto ciò va aggiunta la Power Stage,disputatasi nel centro storico di Serravalle, con classifica propria,avulsa dal resto della manifestazione e vinta da Diego Garilli su A112 Abarth.

La classifica assoluta vede nelle prime posizioni degli specialisti della regolarità, con al primo posto Alberto e Giuseppe Scapolo, Fiat 508 C del 1937-Scuderia Nettuno, seguiti da Angelo Accardo e Filippo Becchina su analoga vettura per i colori di Franciacorta Motori, sodalizio bresciano primo della classifica riservata alle scuderie;terza piazza per una ulteriore Fiat 508, quella di Alberto e Federico Riboldi,compagni di squadra dei secondi classificati; quarta e quinta posizione per due A112 Abarth, quelle rispettivamente di Nicola Barcella e Simone Rossoni, Franciacorta Motori e di Antonino Margiotta e Alessandro Vecchiattini, Scuderia Nettuno. Al traguardo anche gli unici tre equipaggi del posto, i meldolesi Marco e Luca Bentivogli, Fiat 124 Abarth-Racing Team Le Fonti e i sammarinesi Corrado Marzi e Daniela Turci,Alfa Romeo Gtv6-Smro e Valerio Scarano e Cristian Mini, Alfa Romeo Giulietta Spider-Smro.