Automobilismo, vittoria di classe per Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci al 51esimo San Marino Rally

Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci tra i protagonisti del 51esimo San Marino Rally, valido per la coppa di zona. L'equipaggio del Racing Team Le Fonti è stato protagonista di una buona gara nonostante Ricciardi non disputasse un rally su terra da tanti anni. Dopo poche prove il timore di sentire la macchina con scarsa aderenza è sparito, con la coppia che ha portato la Peugeot 208 GTI in versione R2B alla vittoria di classe. La due ruote motrici francese, messa a disposizione e assistita in gara dalla FG Racing di Gabriele Ferniani, ha funzionato alla perfezione.

Ricciardi e Bartolucci dopo l’ottima prova su asfalto del Rally Bianco Azzurro nel mese di aprile sempre valido per la Coppa Rally di Zona prendono punti anche a San Marino sulla terra e sono proiettati ad essere tra i protagonisti di questo campionato Aci-Sport il prossimo appuntamento sempre sulla terra è per il 16 luglio al 30°Rally Adriatico ad Urbino. Meno fortunato l’altro equipaggio del Racing Team Le Fonti formato da Andrea Succi e Fabio Graffieti alla partenza dell’Historic Rally valido per il Campionato Italiano Terra Autostoriche con la BMW M3 preparata dalla Step21 di San Marino, Succi e Graffieti hanno affrontato la Power Stage del venerdì nella poi nella seconda tappa del sabato hanno percorso la prima prova La San Marino e la seconda prova la Torrente APSA - Pieve i Cagna ma proprio dopo l’arrivo di questa prova la BMW M3 si spenta ed non ha voluto saperne di ripartire, raggiunti nei tempi più rapidi possibili da Daniel Rocchi della Step21 purtroppo la bavarese aveva un problema all’alternatore e batteria non riparabile sul posto e quindi poteva solo riportarla all’assistenza dovendo abbandonare il rally. Anche per Succi e Graffieti il prossimo appuntamento per il Campionato Rally Terra Storiche è per il 16 luglio al 30°Rally Adriatico.