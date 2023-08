Automobilismo, weekend complicato a Sarno per il forlivese Samuele Marchetti

Weekend difficile per Samuele Marchetti per la prova di campionato italiano aci-karting sulla pista internazionale di Sarno. Il pilota forlivese già dalle qualifiche non è riuscito a fare tempi che solitamente sono alla sua portata, posizionandosi in griglia col sedicesimo tempo. Anche nelle successive manche non è riuscito ad interpretare al meglio il nuovo telaio Kart Repoblic, chiudendo diciassettesimo e quindicesimo.

In gara uno Marchetti è scattato dalla sedicesima casella, riuscendo nella prima fase di gara a recuperare due posizioni. Ma con il gommare della pista ha cominciato a faticare, tagliando il traguardo dei diciassette giri in diciannovesima posizione. In gara due il pilota del Racing Team Le Fonti ha azzardato un partenza al limite che ha sembrato dare i suoi frutti per pochi metri, guadagnando alcune posizioni, per poi retrocedere fino alla ventitreesima posizione.

Marchetti non si è perso d’animo e, prendendo più confidenza con il telaio, ha recuperato posizioni su posizioni, chiudendo quindicesimo su venticinque piloti. Marchetti ha faticato a trovare il giusto feeling con il Kart Repoblic, un telaio molto competitivo e prestazionale che va guidato in modo diverso dal telaio Maranello che usa solitamente. Molto bene il motore TM, preparato dai Fratelli Brunelli. Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Aci-Karting è per il 24 settembre sulla pista di Franciacorta Karting Track a Castrezzato, in provincia di Brescia.