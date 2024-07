Il trionfo Ferrari a Le Mans, la storica bandiera celebrativa sbarca a Forlì: festa a sostegno della Pediatria del "Morgagni-Pierantoni"

L'agriturismo “I Merisi” ha fatto da cornice ad una cena benefica organizzata dal Ferrari Club di Forlì per l'Unità Operativa di Pediatria dell'ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, diretta dal primario Enrico Valletta. Una serata speciale, che ha visto la consegna al club di una bandiera celebrativa firmata da tutti i protagonisti che hanno portato la Casa del Cavallino Rampante a vincere l'edizione 2023 della “24 Ore di Le Mans” con l'equipaggio numero 51 composto da Antonio Giovanizzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Un trionfo, avvenuto nel centesimo anniversario della prima edizione della storica competizione tenutasi nel 1923, replicato poi quest'anno con l'equipaggio numero 50 composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. All'evento, che si è concluso con il taglio di una torta ovviamente a tema Ferrari, hanno partecipato in 27. “Con questo appuntamento siamo riusciti a raccogliere 450 euro che verranno utilizzati per l'acquisto di materiale utile per il reparto di Pediatria - spiega il presidente del Club, Piero Gardini -. Abbiamo già avuto modo di incontrare il primario Valletta, che ci ha spiegato le attività del reparto e cosa occorre. Un momento che tenevano particolarmente e alla fine questa cena sotto le stelle è stata un successo di generosità”.

“Sulla bandiera, oggetto a cui teniamo molto, ci sono le firme non solo dei piloti, ma anche dei progettisti che hanno contribuito la Ferrari a vincere dopo 58 anni, e nell'anno del ritorno nel campionato Endurance, la 24 Ore di Le Mans. E sicuramente avremo anche la bandiera del 2024 ed è una cosa bellissima. Speriamo di andare avanti così anche nelle prossime edizioni”. Il Ferrari Club di Forlì sta crescendo in numero di soci e “ci sono sempre più giovani interessati - prosegue Gardini -. Avremo tanti appuntamenti da vivere insieme, a partire da questo fine settimana a Imola con l'Europen Le Mans Series, dove andremo a sostenere il nostro socio Davide Rigon. Poi qualche socio sarà a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula Uno, mentre a settembre celebreremo i 43 anni del Club. Ad ottobre saremo invece a Imola per le finali mondiali Ferrari. Chiuderemo l'anno con la visita alla fabbrica di Maranello ed altri eventi che stiamo organizzando”.