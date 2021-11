Basket giovanile, vittorie prestigiose per Under 15 e Under 17 della OneTeam

Altra settimana di vittorie e successi per i ragazzi della OneTeam Basket Forlì. L'Under 17 Eccelenza è uscita vincente nella trasferta contro la Fortitudo Bologna col punteggio di 69-75 (23-16; 42-34; 57-57) al termine di un match piuttosto equilibrato. Il miglior marcatore è stato Minari con 18, poi Pinza con 17, Borciu e Lombini con 9. A tabellino per la squadra di coach Gandolfi anche Errede e Pulito con 6, Casadei con 4 e Sanviti e Pini con 3. L'Under 15 Eccellenza si è imposta all'overtime contro la Polisportiva Cesenatico col punteggio di 80 a 77 (19-19; 29-43; 46-56; 65-65). Superlativa la prova di Ercolani, con 32 punti. In doppia cifra anche Moustapha con 14, Lolli con 13 e Bergantini con 12. A punti per la squadra di coach Ruggeri anche Gardini (7) e Zoli (2).