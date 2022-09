Basket serie C Gold, altro test per i Baskers: ko sul campo di Santarcangelo

Secondo appuntamento di precampionato per la rinnovata truppa di coach Agnoletti. Ancora un probante test sul campo di una squadra fra le favorite per la vittoria della C Silver, col mirato mix fra giovani rampanti e l’esperienza di Rivali e Quaglia. La defezione dell’ultima ora di Brighi, appiedato da un virus intestinale, costringe a rivedere i piani offensivi e la truppa dei 2005 trova quindi largo spazio sul rettangolo di gioco.

Il punteggio finale, col tabellone sempre azzerato, premia i clementini in un contesto di equilibrio ove entrambe le squadre testano i meccanismi pro campionato; fra gli artusiani ancora sugli scudi i neoacquisti Rossi e Biandolino, mentre gli altri lunghi devono fare i conti con qualche acciacco fisico. Sabato prossimo scende al Vending l’Olimpia Castello in un ulteriore importante test in vista delle gare che metteranno in palio i due punti.

ANGELS SANTARCANGELO - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 62-54 (PARZIALI 15-15; 17-15; 11-7; 19-17)

ANGELS: Rivali 1, Mulazzani 16, Buzzone 9, Renzi 6, Quaglia 15; Pesaresi, Bonfè, Macaru 7, Mari 8, Lombardi, Gio. Panzeri, Pini, Dellarosa. All.: Bernardi.

BASKERS: Benedetti, Lazzari 5, Naldini, Agatensi 2, Rossi 14, Chiari 5, Bindolino 9, Donati 8, Gorini 2, Ruscelli 3, Farabegoli 6. All.: Agnolet