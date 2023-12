Bella prestazione dei War Pigs che però soccombono contro la corazzata Vicenza

Il pronostico era drammaticamente contro, considerando che si giocava contro la squadra che l’anno scorso aveva vinto il campionato di serie A (e che quest’anno gioca in B esclusivamente per problemi societari), e che per di più mancavano il portiere titolare Cipriano e altre due pedine importanti come Bernardoni e Castagneri. Forlì perde come previsto, ma meglio di quanto ci si poteva aspettare, giocandosela a testa alta e senza timori reverenziali. La differenza la fanno le capacità tecniche di alcuni elementi di Vicenza, sicuramente fuori posto nella serie B di quest’anno. Cronaca: Bellantonio paga l’ “emozione” di giocare da titolare una delle partite più difficili dell’anno, e dopo neanche due minuti capitola su un tiro non proprio irresistibile di Bianchin. Il pubblico forlivese a questo punto teme la goleada, invece Forlì tiene molto bene il campo; gli ospiti raddoppiano a 9 minuti dalla fine del primo tempo, ma dopo poco più di un minuto arriva la risposta dei romagnoli con bel goal di Guerzoni, che dopo poco, al termine di un power play per Forlì, si inventa un tiro che diventa assist per Ballarin che pareggia il conto. Passano però 30 secondi e Vicenza riallunga per il 3-2 a suo favore con cui si va al riposo.

Al rientro Vicenza spinge sull’acceleratore per chiuderla, e dopo 5 minuti di secondo tempo il punteggio va sul 6-2 per i veneti. Nonostante il risultato sia ormai definito, Forlì non molla e continua a spingere e creare occasioni che purtroppo non riesce a concretizzare anche per merito del forte portiere ospite. A sei minuti dalla fine il punteggio per i berici diventa 7-2, e quando ormai sembra che l’incontro sia destinato a trascinarsi al termine, a poco più di 3 minuti Forlì colpisce con Troiano su assist di Carli, fissando

sul tabellone il 7-3 finale. Zero punti per i romagnoli ma comunque la soddisfazione di aver giocato un buon incontro; basti pensare

che nessuno era riuscito finora a segnare 3 goal al Vicenza in una partita, e che i veneti nei precedenti 7 incontri avevano subito complessivamente 4 goal in tutto. Ora la meritata pausa natalizia; il campionato per Forlì riprenderà il 13 gennaio con l’incontro casalingo al Palaribolle alle ore 19.30 contro i Mammuth Roma.