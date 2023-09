Braccio di ferro, Cesare Cortesi tra i protagonisti del Primo Memorial Antonino Peraino

Un'altra soddisfazione per il forlivese Cesare Cortesi, atleta della Federazione italiana di braccio di ferro, tornato a casa con una medaglia d'oro ed un'altra d'argento dal Primo Memorial Antonino Peraino, che si è disputato a Custunaci, in provincia di Trapani, nella baia Cornino sotto il monte Cofano. Cortesi ha artecipato nella categoria senior oltre 90 chilometri, vincendo con il braccio destro, mentre è giunto secondo con il braccio sinistro. La gara si è svolta in memoria di Antonino Peraino, atleta che soffriva di gigantismo (era alto 2.10 e calzava il 56) e che morì prematuramente a 38 anni. "Era conosciuto da tutti per la sua bontà e semplicità", ha ricordato Cortesi.