Braccio di ferro, il forlivese Cesare Cortesi tiene alta la bandiera dell'Italia: splendido podio a Tirana

Podio internazionale per il forlivese Cesare Cortesi. Atleta della Federazione italiana di braccio di ferro, ha colto un bellissimo podio nella gara disputatasi a Tirana, che ha visto 138 partecipanti divisi per categorie di peso e con montepremi complessivo 10mila euro. "La mia categoria è la 105 chili braccio destro, dove sono arrivato terzo su 17 atleti", spiega il 34enne, unico italiano in categoria. Un risultato maturato davanti agli occhi di Ermes Gasparini, attualmente numero due al mondo, e l'organizzatore della gara nonchè presidente della federazione Albanese braccio di ferro Edmir Frroku, 5 volte campione italiano assoluto.

Prima della gara di Tirana Cortesi ha conquistato il primo "Trofeo Armwrestling", disputatosi a San Marino, disputatosi il primo aprile. Tra il 2008 e il 2009 Cortesi ha portato a casa il titolo di campione nazionale Juniores ed Esordienti, prima di prendersi alcuni anni sabbatici. Nel 2022 il ritorno alle competizioni, che si sta concretizzando in tante soddisfazioni.