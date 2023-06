Braccio di ferro, trionfo per il forlivese Cesare Cortesi: con quello destro è campione Centro Italia

Ha fatto l'abbonamento col podio il forlivese Cesare Cortesi. Atleta della Federazione italiana di braccio di ferro, è salito sul gradino più alto del podio nel campionato Centro Italia nella categoria "braccio destro", mentre è giunto secondo nella categoria "braccio sinistro". "Il campionato Centro Italia é una gara storica che raduna tutti i più forti delle regioni centrali dell'Italia - esordisce Cortesi -. Avevo già partecipato nel 2012, vincendo nella categoria 85 chili Senior braccio sinistro, precedendo Massimo Cesari, un campione della nostra squadra che purtroppo morì nel 2019". Da quel giorno la gara é diventata un suo memorial. La gara di quest'anno ha visto la partecipazione di circa 140 atleti. Cortesi ha gareggiato nella categoria Senior professionisti, ma anche nella categoria Open, dove tutti si sfidano per stabilire il più forte assoluto (nono assoluto per il forlivese). Tra gli atleti che Cortesi ha incrociato anche Luca Pompeo (secondo a San Marino) e Francesco Basile, vice campione italiano Sud Italia 100 chili. Ma gli impegni agonistici non si fermano qui: Cortesi sarà infatti impegnato il prossimo 8 luglio al Sbfi Day.