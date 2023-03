Buone prove degli atleti della Libertas Atletica Forlì al trofeo per rappresentative regionali di Ancona

Mentre la nazionale azzurra è impegnata a Istanbul nei Campionati Europei Indoor di atletica leggera, ad Ancona i migliori under 16 della categoria cadetti in rappresentanza delle 13 regioni presenti alla manifestazione, si sono affrontati nel Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche” 2023, giunto quest’anno all’undicesima edizione. Una manifestazione che consente alle nuove generazioni di atleti di provare l’emozione di vestire i colori della propria regione, in una sorta di “nazionale regionale” con 312 partecipanti suddivisi in 24 gare.

L’Emilia Romagna, campione uscente, ha schierato i migliori specialisti che si sono aggiudicati il titolo nei recenti Campionati Regionali di Parma. A far parte della squadra 3 atleti bianco-rossi della Libertas Atletica Forlì che nelle loro rispettive gare hanno sommato 43 punti dei 60 disponibili, contribuendo in modo consistente al risultato finale della propria regione che si è classificata terza. Luca Monterastelli nel salto con l’asta ha confermato il suo attuale stato di forma superando l’asticella dei 3,20 metri, a pochi centimetri dalla sua migliore prestazione.

Le Saint Sepa Benis ha faticato a trovare la giusta rincorsa nel salto triplo e si fermato a 11,87 metri, in una gara ampiamente alla sua portata col podio a pochi centimetri. Gabriele Perugini nei 600 metri, una gara atipica per le sue caratteristiche di mezzofondista, non è riuscito a mantenere il ritmo proibitivo degli avversari, terminando comunque col discreto tempo di 1’34”74.